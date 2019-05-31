İlk çeyrekte büyük kayıp!

ŞİRKET 1-1,1 milyar dolar kar etmeyi bekliyordu. Dördüncü çeyrekte ise 887 milyon dolar zarar oluşmuştu.

Ancak ilk çeyrekte Uber'in gelirleri yüzde 20 artışla 3,1 milyar dolar oldu. Dördüncü çeyrekte gelir 2,97 milyar dolar seviyesindeydi.

Uber'in yaptığı açıklamaya göre ilk çeyrekte aylık aktif kullanıcı sayısı dördüncü çeyrek sonundaki 91 milyondan 93 milyona yükseldi.