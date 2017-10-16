İlaç fiyatlarında değişiklik yok

ARAŞTIRMACI İlaç Firmaları Derneği Başkanı Serhat Mete Hüsemoğlu, gelecek yıl için ilaçfiyatlarında bir artış öngörmediklerini ancak kur düzenlemesi yapılmasını beklediklerini belirterek, "Artışın tek seferde olmasını değil kademeli olmasını bekliyoruz" dedi.



Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin sunumunda dünyanın en iyi ülkesi olduğunu söyleyen Hüsemoğlu, "Türkiye şu an ithal ettiği 7 milyar dolarlık ilacı yerli üretmek istiyor. Oysa ki Türkiye stratejik konumu sayesinde 1 trilyon dolarlık ilaç pazarının güçlü bir oyuncusu olabilir" diye konuştu.