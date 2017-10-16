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16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
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İlaç fiyatlarında değişiklik yok

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Başkanı Serhat Mete Hüsemoğlu, gelecek yıl için ilaç fiyatlarında bir artış öngörmediklerini söyledi

İlaç fiyatlarında değişiklik yok

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Başkanı Serhat Mete Hüsemoğlu, gelecek yıl için ilaç fiyatlarında bir artış öngörmediklerini söyledi

16 Ekim 2017 Pazartesi 09:03
İlaç fiyatlarında değişiklik yok
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ARAŞTIRMACI İlaç Firmaları Derneği Başkanı Serhat Mete Hüsemoğlu, gelecek yıl için ilaçfiyatlarında bir artış öngörmediklerini ancak kur düzenlemesi yapılmasını beklediklerini belirterek, "Artışın tek seferde olmasını değil kademeli olmasını bekliyoruz" dedi.
 
Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin sunumunda dünyanın en iyi ülkesi olduğunu söyleyen Hüsemoğlu, "Türkiye şu an ithal ettiği 7 milyar dolarlık ilacı yerli üretmek istiyor. Oysa ki Türkiye stratejik konumu sayesinde 1 trilyon dolarlık ilaç pazarının güçlü bir oyuncusu olabilir" diye konuştu.

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Araştırmacı İlaç Firmaları DerneğiMete Hüsemoğlu
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