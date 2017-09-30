Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018
Fil hastaları için yeni umut ışığı
Fil hastaları için yeni umut...
Hamilelik döneminde diş tedavisi
Hamilelik döneminde diş tedavisi
Kas nakli sinir yaralanmalarına umut oluyor!
Kas nakli sinir yaralanmalarına umut...
banner468

İlaç fiyatları yılda bir kez değişecek!

Türkiye'deki ilaç fiyatları, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ" ile referans ülke fiyatına göre yılda iki kez değil, bir kez değişecek

İlaç fiyatları yılda bir kez değişecek!

Türkiye'deki ilaç fiyatları, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ" ile referans ülke fiyatına göre yılda iki kez değil, bir kez değişecek

30 Eylül 2017 Cumartesi 16:41
İlaç fiyatları yılda bir kez değişecek!
banner404

TÜRKİYE'DEKİ ilaç fiyatları, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle yılda iki kez değil, bir kez değişecek. Kur farkına göre değişim ise geçmişte olduğu gibi yılda bir defa yapılacak.
 
"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar"ın uygulama esaslarının belirlendiği "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin alınan bilgiye göre, Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarının uygulandığı, fiyatlandırma esaslarının daha sade ve anlaşılır bir dille ifade edildiği tebliğ ile Türkiye'de ilaç fiyatlandırma sistemi ve yerli ilaç imalinin teşvikine ilişkin düzenlemeler yapıldı. 
 
Türkiye'de maliyet-kar temeline dayanan ilaç fiyatlandırma sistemi, 2004'te yayımlanan Fiyat Kararnamesi ile değiştirilerek "Referans Fiyat Uygulaması" başlatılmış, "Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz" referans alınan ülkeler olarak belirlenerek, bu ülkeler arasındaki en düşük fiyat "gerçek kaynak fiyat" olarak kabul edilmişti. 
 
Tebliğ ile söz konusu referans ülkeler değişmeksizin referans fiyat artışından kaynaklı depocuya satış fiyatlarının üst sınır artış oranı yüzde 100'den yüzde 50'ye, referans ülke değişiminden kaynaklı ilaç fiyatları artış oranı ise yüzde 100'den yüzde 20'ye düşürüldü.
 
Böylece, referans alınan ülke fiyatlarındaki artışın ya da referans ülke değişiminin Türkiye'deki ilaç fiyatlarına etkisi büyük ölçüde kontrol altına alınması sağlanacak.
 
Ayrıca Türkiye'deki ilaç fiyatları, referans ülke fiyatına göre yılda iki kez değil bir kez değişecek. Kur farkına göre değişim ise geçmişte olduğu gibi yılda bir defa yapılacak.
 
"İLAÇTA YERELLEŞME PROJESİ" DESTEKLENECEK
 
Tebliğ'de, "İlaçta Yerelleşme Projesi" kapsamında Türkiye'de yeni geliştirilen ürünlerin teşviki amacıyla da düzenlemelere gidildi.
 
İlaçların fiyat kaynaklı olarak yerelleşememesinin önüne geçilecek düzenlemelerin de yer aldığı Tebliğ'de, Türkiye'de imal edilen geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin sayısının artırılması amacıyla bu konuda çalışan firmalar desteklenecek.
 
Ayrıca, tebliğle eş değeri olmayan bir ilacın, ilk eş değerinin Türkiye piyasasına daha hızlı girmesi de sağlanacak ve dünyadaki yenilikçi ve pahalı ürünlerin Türkiye'ye daha uygun fiyatlarla girişleri de kolaylaşacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBeşeri Tıbbi Ürünler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk lirası ile ihracat hız kesmiyor
Türk lirası ile ihracat hız kesmiyor
Otomotiv sektörü Afrika'ya ihracatını artıracak
Otomotiv sektörü Afrika'ya ihracatını artıracak
Vergi indirimlerinde bugün son gün
Vergi indirimlerinde bugün son gün

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim