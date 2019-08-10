 İl müdürlüğü ekipman alacak

EKİPMAN alımı, 28 Ağustos 2019 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Antalya, Konyaaltı’nda bulunan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü’nde yapılacak ihale saat 10.30'da başlayacak.

İhaleyle ilgilenenler detaylı bilgiye Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan (EKAP) ve ilan.gov.tr’den ulaşılabilecek.