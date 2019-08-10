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 İl müdürlüğü ekipman alacak

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, düzenleyeceği ihale ile 30 kalem endüstriyel mutfak ekipmanı satın alacak

EKONOMİ 08.08.2019, 19:28 Enes Subaşı
 İl müdürlüğü ekipman alacak
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EKİPMAN alımı, 28 Ağustos 2019 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Antalya, Konyaaltı’nda bulunan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü’nde yapılacak ihale saat 10.30'da başlayacak.

İhaleyle ilgilenenler detaylı bilgiye Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan (EKAP) ve ilan.gov.tr’den ulaşılabilecek.

#Antalya Gençlik ve Spor
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