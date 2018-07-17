İkinci ele de zam

TÜRK Lirası’nın dolar karşısında hızla değer kaybetmesi teknoloji ithalatını vurdu. Ayda yaklaşık 1 milyon cep telefonunun satıldığı ülkemizde çoğunlukla ithal edilen akıllı telefonların fiyatları artan kurun etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Türk Lirası, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde.

28.2 eriyince önce Apple, sonra da Samsung ürünlerine kur zammı yaptı. Apple tüm cihazlarında yüzde 23’lük bir fiyat farkı uygularken Samsung da en fazla satan modellerinde ortalama 400 Türk Lirası zamma gitti.

Otomobil pazarı gibi

Türkiye pazarını domine eden 2 devin yeni fiyat politikası Türkiye’de oldukça hareketli olan ikinci el piyasasını vurdu. Sıfır kilometre otomobillerde yaşanan vergi artışı ve kur zamlarından sonra nasıl ikinci el otomobil fiyatları aniden yükseliyorsa aynı hareketlilik şimdi de telefon fiyatlarına yansıdı. Yakında otomobil fiyatlarını geçmesi beklenen akıllı telefon fiyatları ikinci el satışlarda 7 bin Türk Lirası seviyesini aştı. Yani Türkiye’de 8 bin 600 Türk Lirası’na satılan iPhone X 256 GB cihazın ikinci el fiyatı da yaklaşık 1.500 Türk Lirası zamla 7 bin Türk Lirası seviyesine geldi.

Apple tüm telefonlarının ikinci el fiyatlarına en az 300 en fazla 1.500 Türk Lirası fiyat artışı yansıtırken, Samsung cihazlarda da 300-400 Türk Lirası bir artış gözlendi. Ayrıca e-ticaret siteleri ve ikinci el satış portallarında fiyat artışlarının sadece bu 2 dev marka ile sınırlı kalmadığı tüm marka ve modellerde fiyat değişimlerinin yaşandığı görülüyor.

Sinyali önce gelmişti

Geçtiğimiz ay sektör temsilcileri yılbaşından bu yana dolar karşısında hızla değer kaybeden Türk Lirası’nın ithalatı zorlaştırdığını ve teknolojik ürünlere en az yüzde 20 zam yapılacağını açıklamıştı.

Tamire de yansıyacak

Teknoloji ürünlerinin fiyatlarındaki artış sadece cihazlarla sınırlı kalmayacak. Bu cihazların çoğunlukla Uzak Doğu’dan dolarla ithal edilen parçalarına da fiyat farkı uygulanacak. Dolayısıyla hem ürünlerde hem de tamir ve servis ücretlerinde de yüzde en az 20’lik bir artış yaşanacak.