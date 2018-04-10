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İkinci el otoda yeni dönem resmen başlıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmak isteyenlerin alması gereken yetki belgesinin 13 Mayıs itibarıyla ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacağı belirtilerek, "Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değildir. Yetki belgesinin ön koşulu olan mesleki yeterlilik belgesi yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir." açıklamasında bulunuldu

İkinci el otoda yeni dönem resmen başlıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmak isteyenlerin alması gereken yetki belgesinin 13 Mayıs itibarıyla ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacağı belirtilerek, "Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değildir. Yetki belgesinin ön koşulu olan mesleki yeterlilik belgesi yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir." açıklamasında bulunuldu

10 Nisan 2018 Salı 18:20
İkinci el otoda yeni dönem resmen başlıyor
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BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de  yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile  ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği  anımsatıldı.
Söz konusu yönetmelikle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin  güvenli, kayıtlı ve sistematik yapılması için önemli bir adım atıldığına işaret  edilen açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tacir ve esnafın  işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerektiği kaydedildi.
 
Açıklamada, yönetmelik uyarınca faaliyette olan işletmelere söz konusu  belge için 13 Ağustos 2019'a kadar süre tanındığı belirtilerek, şu ifadelere yer  verildi:
 
"Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu  değildir. Yetki belgesi, 13 Mayıs 2018 itibarıyla İkinci El Motorlu Kara Taşıtı  Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden işletmelerin bulunduğu yerdeki ticaret il  müdürlüklerinden verilmeye başlanacaktır. Yetki belgesi alınabilmesi için ön  koşul olan mesleki yeterlilik belgesi ise yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu  tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Son dönemde, esnaf ve  tacirlerimizin yetkisiz kişi ve kuruluşlarca arandığı ve kendilerine Mesleki  Yeterlilik Belgesi veya bu belge yerine geçen sertifika ve eğitimin ücret  karşılığında sağlanacağı yönünde telkinlerde bulunulduğuna dair duyumlar  alınmaktadır. Muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından bu tür yanlış  bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir."

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Anahtar Kelimeler:
İkinci El OtoTicaret Bakanlığı
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