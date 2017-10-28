Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Evinizde bu bitki varsa dikkat! Öldürücü olabilir
Evinizde bu bitki varsa dikkat!...
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
28 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
28 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

İkinci el konutlar için çok önemli düzenleme!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "İkinci el konut satışlarına ilişkin piyasada düzensizlik ve başıboşluk var. Komisyon oranları belirlenecek ve herkesin farklı komisyonla iş yapması önlenecek. Her önüne gelenin emlak dükkanı açması ve konut ticareti yapmasının önüne geçilecek, böylece suistimaller önlenecek" açıklamasında bulundu

İkinci el konutlar için çok önemli düzenleme!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "İkinci el konut satışlarına ilişkin piyasada düzensizlik ve başıboşluk var. Komisyon oranları belirlenecek ve herkesin farklı komisyonla iş yapması önlenecek. Her önüne gelenin emlak dükkanı açması ve konut ticareti yapmasının önüne geçilecek, böylece suistimaller önlenecek" açıklamasında bulundu

28 Ekim 2017 Cumartesi 16:16
İkinci el konutlar için çok önemli düzenleme!
banner404

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el konut satışına ilişkin piyasada düzensizlik ve başıboşluk olduğunu belirterek, "Komisyon oranları belirlenecek ve herkesin farklı komisyonla iş yapması önlenecek." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el otomotiv piyasasının ardından, ikinci el konut piyasasını da düzenleyeceklerini söyledi.

İkinci el otomotiv piyasasının düzenlenmesine ilişkin yönetmelik taslağının Başbakanlığa gönderildiğini ve yayımlanmasını beklediklerini ifade eden Tüfenkci, bu düzenlemenin, sektörle istişare edilerek hayata geçirileceğini bildirdi.

Tüfenkci, ikinci el konut satışlarına ilişkin piyasada da düzensizlik ve başıboşluk olduğuna işaret ederek, "Bu noktada bir düzenleme gerekiyor. İkinci el konut satışları, ülke ticaret ve ekonomisinde önemli bir meblağ teşkil ediyor. Tüketiciler ya da konut satın alanların mağduriyetini önlemek istiyoruz. Her önüne gelenin emlak dükkanı açması ve konut ticareti yapmasının önüne geçilecek, böylece suistimaller önlenecek." diye konuştu.

EMLAKÇIYA SERTİFİKA ŞARTI

İkinci el konut ticareti yapacak kişilerde aranacak şartların ve niteliklerin belirleneceğini vurgulayan Tüfenkci, bu işi yapanlara sertifika verileceğini dile getirdi. 
Tüfenkci, ikinci el taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kuralların ortaya konacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Emlakçılarla müşteriler arasında düzenlenecek belge ve sözleşme tipleri belirlenecek. Böylelikle komisyon oranları belirlenecek ve herkesin farklı komisyonla iş yapması önlenecek. Emlak ticareti yapanlar geniş bir kesimi oluşturuyor. Bu insanların oda veya birlik oluşturularak disipline edilmesi noktasındaki çalışmalar son aşamasına geldi. Yönetmeliği kısa sürede kamuoyunun görüşüne açacağız." dedi.

Tüfenkci, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı ile uygulamada pek çok sıkıntıya yol açan taşınmaz ticaretine yönelik aracılık ve danışmanlık faaliyetlerinin çerçevesinin çizilmesinin hedeflendiğini söyledi. Bakan Bülent Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri haiz kişilerce yapılması, bu kişilerin mesleki itibarının korunması, ticaretin güvenli bir ortamda yapılması, bu meslekle iştigal etmek üzere nitelikli insan kaynağı yaratılması ve hizmet kalitesiyle tüketici memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor. Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için alınması gerekli belgeler, işletmelerin sahip olması gereken nitelikler, verilen hizmetler karşılığı alınacak ücretler ve taşınmaz ticaretinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için bir bilgi sisteminin kurulması gibi hususlar düzenlenecek." 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Emlak Komisyonları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temizlik işçisiydi, şimdi fabrika sahibi oldu! Listede olduğunu haberlerden öğrendi
Temizlik işçisiydi, şimdi fabrika sahibi oldu! Listede olduğunu haberlerden öğrendi
'Alman turist pişman'
'Alman turist pişman'
Et reyonlarına TPF talip 
Et reyonlarına TPF talip 

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim