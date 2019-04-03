İkinci el araç alım satımında yeni dönem başladı! Artık ceza kesilecek

DÜN itibarıyla ikinci el oto satışında yeni bir dönem başladı. Bundan böyle ekspertiz raporu ve garanti zorunluluğu getirilirken kilometreyle oynamak ceza gerektiren durum haline getirildi. Konuyla ilgili bilgi veren TÜV Süd D-Expert'in Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, ekspertiz raporu verecek firmalara yeni şartlar getirildiğini ifade etti. Ayözger "Artık her firma alıcılara bu raporu veremeyecek. Bu hizmeti vermek isteyen firmalar ise Türk Standartları Enstitüsüne başvurarak yeterli olduklarını belgeleyecekler. Yeterli olan firmalara 'TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi' verilecek ve tüketiciler güvenli yerlerden hizmet almış olacak" dedi.

SEKİZ YAŞINI GEÇENE RAPOR YOK

TÜV SÜD D-Expert'in Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger " 1 Nisan'dan itibaren ikinci el alım satımı yapan firmalar ve gerçek kişiler ekspertizraporu almak zorunda. 8 yaş ve 160 bin kilometre üstü araçlarda rapor zorunluluğu aranmayacak.İşi otomobil alım satım olmayanların satışlarında rapor aranmayacak. Hazırlanacak ekspertiz raporunda aracın özellikleri, arıza-hasar durumu ve km bilgilerine yer verilecek. Boyanın durumu, kaza, göçük, dolu hasarı şanzıman, motor, fren sistemi vb gibi parçaların durumu raporda yer alacak. Sadece TS13805 standardında HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) almış firmalar raporu vermeye yetkili olacak. Raporla ilgili yaşanabilecek problemde raporu veren yetkili firma ve satışı yapan sorumlu tutulabilecek" dedi.

YENİ DÖNEMDE MERAK EDİLENLER

- Yeni uygulamada garanti, aracı satan firma tarafından en az üç ay veya beş bin kilometre olarak verilmek zorunda.

- Garanti ikinci el aracı motor, şanzıman, kaporta, diferansiyel ve elektrik sistemini kapsayacak.

- Yönetmelik kapsamında olan ikinci el araçlarda ekspertiz raporu alınmadığı takdirde noterlerde araç satışı ve devir işlemleri yapılamayacak.

- Ekspertiz raporları aracın anlık durum bilgisini verdiği için yönetmelik raporun noter satışından hemen önce alınmalı şartı getiriyor.

- Sahibinden satışlarda rapor şartı aranmayacak. Bu şart sadece işi otomobil alıp satmak olanlar için bulunacak.