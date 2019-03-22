İki yılda 20 milyon abonenin elektriği, gazı kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin sorusu üzerine son iki yılda 14 milyon 314 bin abonenin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Buna göre doğalgazı kesilen abone sayısı da 5.4 milyon.

İki yılda 20 milyon abonenin elektriği, gazı kesildi
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin Bilgi Edinme Yasası kapsamında yönelttiği sorularını yanıtladı. Bakanlık "Elektrik faturası ödenmemesi dolayısıyla Türkiye genelinde 2017-2018 yıllarında toplam 14 milyon 314 bin 375 abonenin elektriği kesilmiştir'' bilgisini verdi. Doğalgazda ise 2014-2018 yılları arasında toplam 5 milyon 386 bin 338 abone borcunu ödeyemedi. Bu abonelerin de doğalgazı borcundan dolayı kesildi. CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi "İktidar, yerel seçim kampanyasını beka söylemi üzerine oturtup ekonomiyi gündem dışına itmeye çalışsa da, bizzat devletin resmi verileri yaşanan krizin boyutlarını ortaya koyuyor" dedi ve şunları söyledi: "Bir yıl içinde elektriğe yüzde 45 ve doğalgaza yüzde 37 zam geldi. Vatandaş kesilen elektriğini açtırmak için de bedel ödüyor. Elektrik için 33 lira 80 kuruş açma kapama bedeli ve yüzde 2 gecikme faizi veriyor. Doğalgazda da açma kapama bedeli 28 lira 32 kuruş ve yüzde 2 de gecikme faizi var."

KAYNAK: SÖZCÜ

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 09:40
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