İki şeker fabrikası taksitle satılabilecek

ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için ilana çıktı.
Resmi Gazete'nin 21 Nisan tarihli sayısında yayımlanan ilana göre 4 milyon lira geçici teminat bedeli üzerinden ihale edilecek fabrikalara 4 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.
İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve ortak girişim grupları katılabilecek.
İhale bedeli, asgari yüzde 30'u peşin, azami 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ve eşit taksitlerle, hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenebilecek.
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