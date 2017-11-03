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'İki marketin ucuz et  satışı rekabete aykırı'

CHP'li Budak, AKP Hükümeti'nin plansızlığının faturasının her geçen gün büyüdüğünü ve günü kurtarmaya dönük “iki zincir marketten ucuz et satışı” formülünün de çözüm değil kaos yaratacağını vurguladı 

'İki marketin ucuz et  satışı rekabete aykırı'

CHP'li Budak, AKP Hükümeti'nin plansızlığının faturasının her geçen gün büyüdüğünü ve günü kurtarmaya dönük “iki zincir marketten ucuz et satışı” formülünün de çözüm değil kaos yaratacağını vurguladı 

03 Kasım 2017 Cuma 14:35
'İki marketin ucuz et  satışı rekabete aykırı'
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “AKP’nin tarım ve hayvancılık politikaları iflas ettiği için şimdi günü kurtarmaya çalışıyorlar. Böyle bir uygulama hem rekabete aykırı hem de kasap esnafına ağır bir haksızlık. Tarımdaki politikasızlık, ticareti de kaosa soktu. Üretici mağdur, tüketici mağdur, kasaplar mağdur, iki market dışında marketler mağdur. Bir tek yabancı üreticiler memnun” dedi. İki zincir marketten ucuz et satışı formülünün asla çözüm getirmeyeceğini vurgulayan Budak, “Hükümet sorunu doğru okuyamadığı için çareyi de yanlış yerlerde arıyor. AKP’nin tarım ve hayvancılık politikası iflas etmiştir. Sonucu da ciddi bir gıda enflasyonudur. Eğer siz üretimi planlamaz ve talebi karşılayacak üretimi yapamazsanız, günü kurtarmaya dönük, aslında çözüm olmayan yöntemlere başvurmak zorunda kalırsınız" diye konuştu.
'KASAP ESNAFINA HAKSIZLIK YAPILIYOR'
Budak, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Bugün iki marketten et satışı konusu da böyle bir durumdur. Bu iki market neye göre seçildi? Neden bütün marketler değil? Bu uygulama iki market için kesinlikle haksız rekabet unsurudur. Hükümet eliyle bu halkımız, bu iki markete teşvik ediliyor, yönlendiriliyor. Bu marketlerin reklamı yapılıyor, onlarla ilgili olumlu bir algı oluşturuluyor. Böyle bir durum kabul edilemez. Peki kasap esnafına neden bu imkan verilmiyor? Kasaplar bu ülkenin insanı değil mi? Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi rafa mı kalktı? Bu uygulama kesinlikle rekabet kurallarına aykırıdır, çözüm getirmesi de mümkün değildir. Tarımdan sonra ticaret alanı da kaosa sürükleniyor.”

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Anahtar Kelimeler:
CHPAKP HükümetiOsman Budak
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