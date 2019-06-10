İki dev birleşiyor!

ABD savunma ve havacılık sektörünün önde gelen şirketleri United Technologies ve Raytheon, sektörün bugüne kadarki en büyük birleşmesini gerçekleştirme ve 121 milyar dolar büyüklüğünde bir dev ortaya çıkarma yolunda ilerliyorlar

İki dev birleşiyor!
banner404

UNITED Technologies hali hazırda özellikle ticari uçaklar için elektronik sistemler, iletişim araçları ve diğer ekipmanları üretiyor.Raytheon ise ABD Savunma Bakanlığı'nın askeri uçak ve füze ekipmanları alanında ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.
Birleşmenin gerekli onayların alınabilmesi durumunda 2020'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da nöbetçi eczaneler (10.06.2019)
Alanya'da nöbetçi eczaneler (10.06.2019)
  1. Nöbetçi Eczaneler

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479