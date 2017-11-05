Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.767
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0676
EURO
4.4971
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Gece sütü çocuklarda çürük diş nedeni
Gece sütü çocuklarda çürük diş...
banner468

İhtiyaç kredisine yeni model geliyor

Bireysel kredilerde yeni bir model üzerine çalıştıklarını belirten BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Önce gelir beyan edilecek, giderler düşüldükten sonra net gelir dikkate alınacak" dedi

İhtiyaç kredisine yeni model geliyor

Bireysel kredilerde yeni bir model üzerine çalıştıklarını belirten BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Önce gelir beyan edilecek, giderler düşüldükten sonra net gelir dikkate alınacak" dedi

05 Kasım 2017 Pazar 09:57
İhtiyaç kredisine yeni model geliyor
banner404

EKİM sonu itibarıyla 194 milyara yaklaşan ihtiyaç kredilerinde, aşamalı gelir bazlı borçlanma sistemi oluşturulması için çalışmalar hızlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kurumun bütçe görüşmelerinin ardından bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette yeni sisteme ilişkin çalışmaları anlattı. Akben, gelire dayalı sistemin çok kolay olmadığının altını çizerek, "Gelirleri alıyorsunuz ama gider tarafı da var. Bir de gelirlerin beyanında problem var. Kayıt dışı geliri varsa onu nasıl belgelendirecek? Yeni modelde adım adım gideceğiz. Önce geliri beyan ettireceğiz, ondan sonra net gelire doğru gideceğiz" diye konuştu.

2020'DE OLACAK

Düzenlemenin taksite yayılmış borçlar için geçerli olmayacağını belirten Akben, "Birden kesmek doğru olmaz. Müşterinin 50 bin lira limidi var. Gelir beyanında bulundu 10 bin lira. Taksite yayılmış borçlar var. Onlar için geçerli olmayacak. Sadece kredi kartlarında sınır var. Mesela konut kredisini ve taşıdı oradan nasıl ayıracağız? Konut ve taşıt dediğimiz zaman hiç kimse kredi alamaz. Orada sizin kaç kat getireceğiniz önemli. Gelirine göre ortalama borçlanma oranı 4, 5, 6 kat mı? Çalışıyoruz istatistik için. Takvim olarak 2020 öngörülüyor" yorumunu yaptı.
RASYO DÜŞÜRÜLEBİLİR

Bankaların faizleri aşağı çekmesi için karşılıklar konusunda yeni düzenleme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de Akben, şunları söyledi: "Biz karşılık oranlarında sıfıra yakınız. Basel programlarını çiğnemeden daha önce getirilen çok aşırı duvarları biraz esnettik. Bizim düşündüğümüz 12 sermaye yeterlilik rasyosu aslında şu anda 16 çıkıyor. 4 puan var bankalar 12'ye doğru gelebilir. Bankalar sınırda beklemek istemiyor. Aslında Basel kriterlerinde 12 bile yok. Yarın kalksam desem ki 12'yi kaldırdım, bu defa 'vay niye kalktı' diyecekler."

"85 YAŞINDA KREDİ ALAMAMIŞ, BİZİ ARADI"

"Kimse gelirinin haricinde çok uzun bir borçlanmaya gitmesin" diyen Akben, ilginç örneklere dikkat çekti: "60 yaşında 120 ay konut kredisi kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde 85 yaşında bir vatandaşımız aradı. Banka kredi vermemiş, bize şikâyet ediyor. Mahkeme kararı gereken bazı durumlar var." Sektöre ilişkin kendilerine ulaşan şikâyetler hakkında bilgi veren Akben, bu yılın başından ekim ayının ilk haftasına kadar geçen sürede kuruma 45 bin 273 ihbar ve şikâyet ulaştığını bildirdi. Akben ayrıca faizsiz finansın yüzde 5 olan payının yüzde 15'e çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Bireysel KrediIhtiyaç KredisiMehmet Ali Akben
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetten satışla başladı! Şimdi dev şirketin Türkiye yöneticisi
İnternetten satışla başladı! Şimdi dev şirketin Türkiye yöneticisi
Çelik sektörü çift haneli büyüdü
Çelik sektörü çift haneli büyüdü
Dolarda hareket sürüyor: 3.89'u gördü
Dolarda hareket sürüyor: 3.89'u gördü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim