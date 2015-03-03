İhracatta kriz yok

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, yaptığı açıklamada, sektör temsilcilerinin olumsuz hava koşulları ve dış pazarlardaki istikrarsızlıklara rağmen sergiledikleri yüksek performans ile bölge ihracatının büyük kayıplar yaşamasına müsaade etmediklerini bildirdi. Batı Akdeniz'de ihracatın olumsuz hava koşullarına, Rusya'daki ekonomik krize, komşu ülkelerdeki istikrarsızlıklara ve Çin'deki talep daralmasına rağmen sürdüğünü belirten Satıcı, açıklamasında, "Bölgeden, 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,8 gerileme ile 221 milyon 904 bin 774 dolarlık ihracat gerçekleşti. Batı Akdeniz'den 90 milyon 771 bin 662 dolar ile en fazla yaş sebze meyve ihracatı gerçekleşirken, en fazla ihracat yapılan ülke 46 milyon 288 bin 230 dolarla Rusya Federasyonu oldu. Sadece Şubat ayında gerçekleşen ihracat ise yüzde 4,4 azalmayla 105 milyon 65 bin 850 dolar" ifadelerini kullandı.





YAŞ SEBZE MEYVE SATIŞLARI ZİRVEDE





Yaş sebze meyve sektörünün Batı Akdeniz'in en fazla ihracatı gerçekleştiren sektör olma özelliğini sürdürdüğünü belirten Satıcı, "Yaş sebze meyve ihracatını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,9 azalma yaşanan, 43 milyon 901 bin 327 dolar ile madencilik sektörü izledi. Bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olan kimya ve ağaç orman ürünleri ihracatı ise arttı. Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,2 artış yaşandı ve sektörün ihracatı 19 milyon 122 bin 804 dolar oldu. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatı 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında ihracatını en fazla arttıran sektör oldu. Sektör ihracat rakamlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,4 artışla 12 milyon 860 bin 661 dolardan 16 milyon 382 bin 520 dolara yükseltti. Çimento, cam seramik ve toprak ürünleri ihracatında ise geçen yılın aynı dönemine göre 45,7 düşüş ile 5 milyon 893 bin 794 dolar ihracat gerçekleştirildi" dedi.





RUSYA İLK SIRADA





Bölgeden ihracat yapılan ülkelere bakıldığında Rusya Federasyonu'nun geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,4 artış kaydettiğini söyleyen Satıcı, "Rusya 46 milyon 288 bin 230 dolarlık ihracatla ilk sırada yer alıyor" dedi. Satıcı, Rusya'nın, Batı Akdeniz'in en önemli pazarı olma özelliğini sürdürdüğünü kaydetti. En fazla ihracat yapılan 2. ülke sıralamasında ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,5 büyüme ve 18 milyon 916 bin 32 dolar ihracatla Çin Halk Cumhuriyeti'nin yer aldığını ifade eden Satıcı, 3. sırada yer alan Almanya'ya ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.9 oranında kayıpla 10 milyon 994 bin 643 dolar ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.





İRAN'A İHRACAT ARTTI

Batı Akdeniz'den en fazla ihracat yapılan ülkeler listesinin dördüncü sırasında İran'ın yer aldığını hatırlatan Satıcı, konuşmasının devamında ifadelere yer verdi: "Bölgeden İran'a yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 125,4 oranında arttığı ve ihracat rakamlarının 3 milyon 896 bin 103 dolardan 8 milyon 781 bin 113 dolara yükseldiği görülüyor. Listenin 5. sırasında ki ABD'ye bu dönemde yapılan ihracat yüzde 37 artışla 8 milyon 560 bin 4 dolar oldu. Öte yandan bu dönemde Romanya, Hollanda, Kazakistan ve Nahçıvan yapılan ihracat küçümsenemeyecek oranda arttı."





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