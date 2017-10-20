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İhracatçı bölünmedi

İhracatçılarda 26 olan sektör sayısını 42’ye yükselten ve 60 olan birlik sayısını 42’ye düşüren tartışmalı yeniden yapılanma çalışmalar iptal edildi

İhracatçı bölünmedi

İhracatçılarda 26 olan sektör sayısını 42’ye yükselten ve 60 olan birlik sayısını 42’ye düşüren tartışmalı yeniden yapılanma çalışmalar iptal edildi

20 Ekim 2017 Cuma 07:38
İhracatçı bölünmedi
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TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliği, yapılan istişareler ve birliklerden aldıkları geri bildirimler sonucunda TİM Yönetim Kurulu toplantısında, ihracatçı birliklerinin sektörel yapılanmasının yeniden düzenlenmesi çalışmasına ihtiyaç olmadığına karar verildiğini duyurdu. 
Çalışmada 26 olan sektör sayısının 42’ye yükseltilmesi ve her sektör için bir ihracatçı birliği olması öngörülüyordu. Böylece 60 olan birlik sayısı da 42’ye düşmüş olacaktı. Bu çalışma ihracatçıları 
2 cepheye ayırmıştı. Çalışmayı olumlu bulanlar, “Bağlantılı alt sektörler bir araya getirilerek, sektörler toparlanacak” tezini savunuyordu. Bölünmeye karşı olanlar görev süresi dolan başkanların kendilerine koltuk yaratmaya çalıştığını vurgulayarak, “Eleman çalıştıramayacak birlikler oluşur” açıklamasını yapıyorlardı.
 
TİM Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, ihracatçı birliklerinin, üyelerine daha etkin hizmet verebilmesi ve sektörel ayrımların daha net yapılması için taslak bir çalışma yapıldığı anımsatıldı. İhracatçı birliklerinin sektörel yapılanmasının yeniden düzenlenmesini içeren çalışmanın TİM Yönetim Kurulu, sektörler konseyi ve birliklerin yönetim kurulu başkanlarının görüş ve değerlendirmelerine sunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
“Birliklerimizin yönetim kurulu başkanlarının hazır bulundukları toplantıda ve meclisimizin yönetim organlarında tüm boyutlarıyla detaylı bir şekilde değerlendirildi. Yapılan istişareler ve aldığımız geri bildirimler sonucunda da bu çalışmaya ihtiyaç olmadığına karar verildi. TİM olarak, meclisimiz ve birliklerimizin mevcut dinamikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, ihracatçılarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına gerekli çalışmaların devam edeceğini bildirir, bu süreçteki katkılarından ötürü tüm ihracatçı birliklerine ve başkanlarımıza teşekkür ederiz.”
 
Hangi birlikler geliyordu?
 
Ayakkabı ve Saraciye, Çelik Boru, Çikolata, Şekerleme ve Pastacılık Ürünleri, Çorap, İç Giyim ve Aksesuar, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar, Ev Tekstili, Hayvansal Mamuller, İlaç, Sağlık Malzemeleri ve Cihazları, İplik ve Elyaf, İşlenmiş Gıda ve İçecek, Kablo ve Aydınlatma, Kağıt, Karton, Ambalaj, Kırtasiye ve Oyuncak, Kauçuk ve Plastik, Kumaş, Mermer ve Doğaltaş, Petrokimya, Temizlik ve Kozmetik, Yapı Malzeme ve Ekipmanları, Zücaciye ve Mutfak Ekipmanları, Hizmet.

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Anahtar Kelimeler:
TİMIhracat
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