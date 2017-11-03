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Ihracat yapmayana döviz borcu yasağı

Döviz geliri olmayan şirketlere dövize endeksli kredi yasağı geliyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek, “İhracatçılara da bir eşik belirleyip dövize dayalı borçlanmaya izin vereceğiz” dedi

Ihracat yapmayana döviz borcu yasağı

Döviz geliri olmayan şirketlere dövize endeksli kredi yasağı geliyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek, “İhracatçılara da bir eşik belirleyip dövize dayalı borçlanmaya izin vereceğiz” dedi

03 Kasım 2017 Cuma 07:52
Ihracat yapmayana döviz borcu yasağı
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EKONOMİDEN Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın alacağı yetki doğrultusunda, ihracatçı olmayan küçük işletmelere dövizle borçlanmayı yasaklayacaklarını belirterek, “İhracatçılara son 3 yıllık ortalama yıllık ihracatlarının belirleyeceğimiz kata kadar döviz veya dövize dayalı borçlanmaya izin vereceğiz. Büyük şirketleri de eğer ihracatçı değillerse, mutlaka finansal korumaya zorlayacağız. Yani hedge etmeleri gerekecek. Borca dayalı bir büyüme modeli değil, sağlıklı bir büyüme modeli üzerinde hemfikiriz” dedi. Daha önce bireylerin dövizle borçlanmasının yasaklandığını ve bunun da çok fayda sağladığını anlatan Şimşek, ihracatçıya dövizle ya da dövize endeksli borçlanmanın önünün açık olduğunu, bu noktada kapasiteye bakacaklarını aktardı. 
Kur riskini yönetecek
 
Şimşek, şunları söyledi: “Son 3 yılda diyelim ki 100 milyon dolar ortalama ihracat yaptıysa, belki 300 milyon dolara kadar, bunlar da kesin şekillenmedi, bu bir çalışma, belki 3 katı, 5 katı olur bir kata bağlayacağız. Büyük firmalara diyeceğiz ki ‘Siz büyüksünüz, siz profesyonelsiniz, kur riski alıyorsanız o kur riskini yöneteceksiniz kendinizi hedgeleyeceksiniz yani finansal korumaya alacaksınız.’ Ne kendini hedge etme kabiliyeti olan ne de ihracatçı olan küçük firmaların eşik değerlerini belirleyeceğiz. Özetle kur riskini orta ve uzun vadede çok daha güçlü bir şekilde yöneteceğiz.”
Mevcut stoka karışmayacaklarını belirten Şimşek, sadece bunun söz konusu düzenlemenin yapıldığı tarihten itibaren yeni borçlanmalara yönelik olacağını aktardı.

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Döviz GeliriIhracatDövizMehmet ŞimşekMerkez Bankası
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