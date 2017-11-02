İhracat rekoru

TÜRKİYE'NİN ihracatı yüzleri güldürüyor. 2017’de tüm zamanların ihracat rekoruna koşulurken, tempo her ay artıyor. İhracat Ekim’de yüzde 15.6 artarak 13 milyar 528 milyon dolara ulaştı. İhracat ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 128 milyar 659 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık dönemde de bir önceki yıla göre yüzde 10.7 büyümeyle 154 milyar 227 milyon dolara çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ‘İhracat Haftası’ etkinliğinde verileri duyuran Başbakan Binali Yıldırım, tüm zamanların en yüksek Ekim ayı ihracatının müjdesini verdi.

Yıldırım, “İhracat Ekim’de yüzde 15.6 oranında artarak 13.5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ekim ayı ihracatı. Bu oran son 10 yılın en yüksek Ekim ayı artışı. Ekim ile birlikte son 12 aydır aralıksız artış açıklıyoruz” diye konuştu.



Yıldırım, şöyle devam etti: “Türkiye’de yatırım ortamı mevcuttur. Dünyada olmadığı kadar çok dinamik gencimiz de var. Üretim maliyetlerini düşürmek için de destekler verdik, vermeye devam edeceğiz. Türkiye, 860 milyar dolara ulaşan milli geliri ile dünyanın 17’nci büyük ekonomisi. 3 yılda hedef Türkiye’yi üst gelir grubuna sokmaktır. İhracatçılarımız milli gelirimizi 13 bin dolar seviyesine getirmek için çalışmalara başlamalı.”



Ekonominin Rabia’sı



Başbakan Binali Yıldırım, “Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Dört konu işte Rabia, ekonominin Rabiası da bu. Kafanıza koyun. Bunun için ne lazım, yatırım için siz hazırsanız biz dünden hazırız, teşvikse teşvik kaynaksa kaynak” değerlendirmesini yaptı.



İhracatçıdan 10 talep



- Gümrüklerdeki mesai saatleri dışında yaptıkları işlemler için ödenen ek bedelin kaldırılması.

- İhracatçıya ilave finansman yükü getiren KDV’ye yönelik reformun hayata geçirilmesi.

- Gümrük Birliği’nin güncellenmesi.

- İhracatın yarısını temsil eden AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi

- Büyüme modelinin inovasyon temelinde yeniden tasarlanması.

- Ar-Ge ve inovasyonun hayat tarzına dönüştürülmesi için özel sektörün desteklemesi.

- İhracatçıların karşılaştığı sorunların başında gelen kur riski için çalışmaların hızlandırılması.

- Esnek Çalışma Sistemi ve Kıdem Tazminatı ile ilgili düzenlemelerin hayata geçmesi,

- Dış ticaretle uğraşan firmaların 700 milyon TL’ye ulaşan ordino parası sorununun çözülmesi.

- Mesleki eğitim ile kalifiye personel yetiştirilmesi.



AB’nin payı yüzde 50’yi geçti



- Ekim’de en fazla ihracatı 2 milyar 632 milyon dolarla yine otomotiv gerçekleştirdi.

- Otomotivi 1 milyar 538 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 467 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

- İhracat pazarları bazında Ekim’de 163 ülke ve bölgeye ihracat arttı.

- En fazla ihracat yapılan ilk üç ülkeden Almanya’ya yüzde 11.9, İngiltere’ye yüzde 12.7, ABD’ye yüzde 31 artış kaydedildi.

- Ülke grubu bazında bakıldığında Ekim ayı ihracatı AB’ye yüzde 17.6 arttı. AB’nin ihracattaki payı da yüzde 50.6 oldu.

