İhraç edilen araçlara ÖTV desteği!

İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının teslimlerinde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinin detayları belli oldu.

İhraç edilen araçlara ÖTV desteği!
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HAZİNE ve Maliye Bakanlığının Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de  yayımlanarak 1 Mart 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, Türkiye'de üretilerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs,  midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV'ye tabi  motorlu kara taşıtlarının, üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum yağlarının  tamamı ve akaryakıtlarının belirli bir kısmı için ÖTV yüzde sıfır olarak  uygulanacak. 
İlk dolumda ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı,  üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için binek araçlarda "7",  motosikletlerde, "2", diğer taşıtlarda ise "15" litreyi geçemeyecek. İlk dolum  yağları ve akaryakıtlarına daha önce uygulanan vergi tutarı için indirimli vergi  uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırması, kara taşıtı imalatçılarına  iade yöntemiyle uygulanacak.
İhraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere  ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının imalatçılara tesliminde, bu malların vergi  tutarları üzerinden ÖTV beyan edilerek ödenecek. 
Akaryakıtların, uygulama kapsamında ihraç edilecek kara taşıtlarının  üretim sürecinde ilk dolum akaryakıtı olarak kullanacak imalatçılara, dağıtım  şirketleri tarafından elektronik sistemlerle bayileri aracılığıyla teslim  etmeleri de mümkün olacak. 
Söz konusu iade uygulamasından yararlanılabilmesi için bunların ithal  veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara  taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen bu kara taşıtlarının da  yine aynı sürede ihraç edilmiş olması gerekecek. 
ÖTV iadesini, sadece yurt içinde üretilerek ihraç edilmiş kara  taşıtlarının üretim sürecinde ilk dolum yağları ve akaryakıtlarını kullanan  imalatçılar talep edebilecek.

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