İflaslar fiyatlara yansıyacak

RUS Tur Operatörleri Birliği (ATOR) İcra Kurulu Başkanı Maya Lomidze, VIM-Avia'nın iflasının sektörde çalkalanma yaratabileceğini söyledi. Özellikle VIM-Avia'nın iflası sonrasında doğan çok sayıda turisti, VIM-Avia'nın sunduğu fiyatlarda taşıyabilecek bir havayolu şirketinin bulunmadığını söyledi.

'250 DOLAR'LIK BİLETİ 50-70 DOLAR'A SATIYORDU'

Lomidze Moskova-Antalya uçak biletinin fiyatı ortalama 250 Dolar civarındayken VIM-Avia'nın bu güzergahta 50-70 Dolar'a bilet sattığını hatırlatarak, "VIM-Avia 2016'da 2 milyonun üzerinde yolcu taşımıştı. Sürekli rötarlarla gündeme gelen şirket 2016 Temmuz'unda Rusya'nın resmi havacılık kurumu Rosaviatsiya tarafından uyarılmış ve gecikme problemlerinin çözümü için kendisine bir haftalık süre tanınmıştı. 2016'da problemlerin üstesinden gelen şirket 2017'de yine yolcularına sık ve uzun rötarlar yaşatmıştı" dedi.