Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103394
ALTIN
152.953
DOLAR
3.6829
STERLİN
4.8731
EURO
4.3464
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt...
Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor
10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

İflaslar fiyatlara yansıyacak

Rus charter havayolu şirketi VIM-Avia'nın iflası nedeniyle önümüzdeki yıl bu ülkede paket tur fiyatlarının yüzde 10-20 arasında artacağı belirtiliyor

İflaslar fiyatlara yansıyacak

Rus charter havayolu şirketi VIM-Avia'nın iflası nedeniyle önümüzdeki yıl bu ülkede paket tur fiyatlarının yüzde 10-20 arasında artacağı belirtiliyor

10 Ekim 2017 Salı 21:40
İflaslar fiyatlara yansıyacak
banner404

RUS Tur Operatörleri Birliği (ATOR) İcra Kurulu Başkanı Maya Lomidze, VIM-Avia'nın iflasının sektörde çalkalanma yaratabileceğini söyledi. Özellikle VIM-Avia'nın iflası sonrasında doğan çok sayıda turisti, VIM-Avia'nın sunduğu fiyatlarda taşıyabilecek bir havayolu şirketinin bulunmadığını söyledi.
'250 DOLAR'LIK BİLETİ 50-70 DOLAR'A SATIYORDU'
Lomidze Moskova-Antalya uçak biletinin fiyatı ortalama 250 Dolar civarındayken VIM-Avia'nın bu güzergahta 50-70 Dolar'a bilet sattığını hatırlatarak, "VIM-Avia 2016'da 2 milyonun üzerinde yolcu taşımıştı. Sürekli rötarlarla gündeme gelen şirket 2016 Temmuz'unda Rusya'nın resmi havacılık kurumu Rosaviatsiya tarafından uyarılmış ve gecikme problemlerinin çözümü için kendisine bir haftalık süre tanınmıştı. 2016'da problemlerin üstesinden gelen şirket 2017'de yine yolcularına sık ve uzun rötarlar yaşatmıştı" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Rus Charter Havayolu şirketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AESOB'tan Bakü çıkarması
AESOB'tan Bakü çıkarması
'10 dakikada plakanızı alın'
'10 dakikada plakanızı alın'
'Esnaf ve sanatkârımız 14 alanda bilinçleniyor'
'Esnaf ve sanatkârımız 14 alanda bilinçleniyor'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim