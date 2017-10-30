İflasın eşiğinde olan ünlü market zincirine, mahkemeden tedbir kararı

MAKRO Market'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Özellikle son yıllarda perakende sektöründeki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, bizi de olumsuz etkilemiştir. Makro için bu geçici bir süreç olsa da çevremize olumsuz yansımaları oldu. Ödeme yapısı sürdürülemez hale geldi. Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgilendirme yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

15 İLDE 253 MAĞAZASI VAR

Makro Market, 1991 yılında, Songör ailesi tarafından kuruldu. Merkezi Ankara'da bulunan Makro, bir aile şirketi olup 6 ortaklı bir yapıdan oluşuyor. Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük gıda perakende markası olarak, bugün 7 ayrı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 15 ilde, 253 mağazaya sahip olan Makro Market, 215.000 metrekare müşteri alanı ve 5925 personeliyle, yılda 100 milyonun üzerinde müşterisine hizmet veriyor.

KONKORDATO NEDİR?

Türkiye'de, iflas ertelemenin kullanılmaya başlandığı son 12 yıldan bu yana yok denecek kadar az. Bu, konkordatonun uygulaması zor ve riskli bir yöntem olmasından kaynaklanıyor. Konkordatoda, mali sıkıntıya giren şirket icra hukuk mahkemesine başvuruyor. İflas ertelemede süre 1 yıl olmasına karşın konkordatoda 3 aylık süre tanınıyor. Mahkemenin verdiği bu süre içinde atanan konkordato komiseri, alacaklılar ile masaya oturuyor.

Alacaklılara yapılan teklifte, borcun bir miktarından feragat etmeleri talep ediliyor. Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden kişi ve kurumların sunulan teklifi kabul etmesi ile birlikte mahkeme konkordato kararı veriyor. Bu kararın tasdikini ise ticaret mahkemesi yapıyor. Ticaret mahkemesi alınan kararı tasdik ederse, borçlar belirlenen süre içinde ödeniyor. Ancak, mahkemenin, kararı tasdik etmemesi halinde şirket hakkında direkt iflas kararı veriliyor.