Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108761
ALTIN
154.219
DOLAR
3.7723
STERLİN
4.9633
EURO
4.3904
30 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Mandalina kabuklarını sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyor
Mandalina kabuklarını sakın atmayın!
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
banner468

İflasın eşiğinde olan ünlü market zincirine, mahkemeden tedbir kararı

Türkiye'nin Uyum ve Makro gibi dev market zincirlerinin sahibi Makro Market, OHAL sürecinde iflas erteleme yasak olduğu için konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme de şirket için tedbir kararı verdi

İflasın eşiğinde olan ünlü market zincirine, mahkemeden tedbir kararı

Türkiye'nin Uyum ve Makro gibi dev market zincirlerinin sahibi Makro Market, OHAL sürecinde iflas erteleme yasak olduğu için konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme de şirket için tedbir kararı verdi

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:38
İflasın eşiğinde olan ünlü market zincirine, mahkemeden tedbir kararı
banner404

MAKRO Market'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Özellikle son yıllarda perakende sektöründeki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, bizi de olumsuz etkilemiştir. Makro için bu geçici bir süreç olsa da çevremize olumsuz yansımaları oldu. Ödeme yapısı sürdürülemez hale geldi. Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgilendirme yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

15 İLDE 253 MAĞAZASI VAR

Makro Market, 1991 yılında, Songör ailesi tarafından kuruldu. Merkezi  Ankara'da bulunan Makro, bir aile şirketi olup 6 ortaklı bir yapıdan oluşuyor.  Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük gıda perakende markası olarak, bugün 7 ayrı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 15 ilde, 253 mağazaya sahip olan Makro Market, 215.000 metrekare müşteri alanı ve 5925 personeliyle, yılda 100 milyonun üzerinde müşterisine hizmet veriyor.

KONKORDATO NEDİR?

Türkiye'de, iflas ertelemenin kullanılmaya başlandığı son 12 yıldan bu yana yok denecek kadar az. Bu, konkordatonun uygulaması zor ve riskli bir yöntem olmasından kaynaklanıyor. Konkordatoda, mali sıkıntıya giren şirket icra hukuk mahkemesine başvuruyor. İflas ertelemede süre 1 yıl olmasına karşın konkordatoda 3 aylık süre tanınıyor. Mahkemenin verdiği bu süre içinde atanan konkordato komiseri, alacaklılar ile masaya oturuyor.
Alacaklılara yapılan teklifte, borcun bir miktarından feragat etmeleri talep ediliyor. Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden kişi ve kurumların sunulan teklifi kabul etmesi ile birlikte mahkeme konkordato kararı veriyor. Bu kararın tasdikini ise ticaret mahkemesi yapıyor. Ticaret mahkemesi alınan kararı tasdik ederse, borçlar belirlenen süre içinde ödeniyor. Ancak, mahkemenin, kararı tasdik etmemesi halinde şirket hakkında direkt iflas kararı veriliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeEKONOMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Cezaya itiraz edebilirsiniz
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Cezaya itiraz edebilirsiniz
Yeni emekliye 600 TL ek gelir
Yeni emekliye 600 TL ek gelir
Faturalarda yeni dönem! 7 gün önceden bilgi verilmeden kesilmeyecek
Faturalarda yeni dönem! 7 gün önceden bilgi verilmeden kesilmeyecek

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim