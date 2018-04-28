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İçişleri Bakanlığı'ndan dolandırıcılara karşı SMS'le uyarı

İçişleri Bakanlığı tarafından tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'te kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtanların söylediklerine inanılmaması gerektiği vurgulanarak, 'Bu yolla menfaat elde etmek isteyenlere itibar etmeyiniz' uyarısında bulunuldu

İçişleri Bakanlığı'ndan dolandırıcılara karşı SMS'le uyarı

İçişleri Bakanlığı tarafından tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'te kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtanların söylediklerine inanılmaması gerektiği vurgulanarak, 'Bu yolla menfaat elde etmek isteyenlere itibar etmeyiniz' uyarısında bulunuldu

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:03
İçişleri Bakanlığı'ndan dolandırıcılara karşı SMS'le uyarı
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SON yıllarda telefon dolandırıcılarının akla hayale gelmeyecek yöntemlerle vatandaşları dolandırması karşısında İçişleri Bakanlığı ve güvenlik güçleri de tedbirler almaya devam ediyor.
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ 

İçişleri Bakanlığı vatandaşları sürekli uyarırken, güvenlik güçleri de dolandırıcılara göz açtırmıyor. Son dönemlerde dolandırıcıların yöntem değiştirerek kendilerini 'devlet büyüklerinin yakını' olarak tanıtmasının ardından İçişleri Bakanlığı da hareket geçti.
 
"BU KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN"
 
Vatandaşlara bu konuya bir uyarı SMS'i atan Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:
 
"Kendisini devlet büyüklerimizin özel kalem müdürü, danışmanı gibi ünvanlar kullanarak tanıtan ve menfaat elde etmek isteyenlere itibar etmeyiniz. 155-156-112 ihbar hattını arayın."

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İçişleri BakanlığıDolandırıcı
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