'İç pazarda daraldık'

Toygar DİM - ÖZEL HABER

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, yüksek sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yüksek sezondaki doluluk oranları ve iç pazardaki durumu özetleyen Sili, şu bilgileri verdi:

“Temmuz ayı doluluklarımız bölgemizde tesis tesis farklılık göstermekle beraber yüzde 85 ile yüzde 100 arasında değişmekte. Hem Rusya pazarının gelişlerinin devam etmesi ve son dönemde de Avrupa pazarından gelen rezervasyonların artmasıyla bu doluluğa ulaştık. Erken rezervasyon döneminde akabinde yaşanan durağanlık, yerini haziran ayında yapmış olduğumuz çalışmalar ve fiyat indirimleriyle birlikte hareketliliğe döndürdü. Tabi ki en başta planladığımız gelir düzeyinde, 2014-2015 seviyelerine görünen o ki ulaşamayacak olsak da yine de aksiyonları da değerlendirerek doluluklarımızı toparladık. Şu andaki veriler önümüzdeki dönemde de aynı şekilde devam edeceğini gösteriyor.”

‘İÇ PAZARDA TATİL BÜTÇESİ DARALDI VEYA SIFIRLANDI’

İç pazarda belirli bir daralma öngördüklerini belirten Sili, “Bu sene iç pazarın İstanbul’da yapılan turizm fuarındaki görüşmeler, sonrasında elde ettiğimiz iç pazar tur operatörlerinden almış olduğumuz verileri değerlendirdiğimizde, belirli bir daralma öngörüyorduk. Bunun da iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi Türkiye’nin genel ekonomik durumuyla doğru orantılı olarak, insanların tatile ayırdıkları bütçenin daralmış veya sıfırlanmış olması. Bir diğer taraftan 2018’e kıyasla maliyetlerimizin çok yükselmesi nedeniyle ister istemez fiyat artışlarına gerçekleştirmemiz ve bu fiyat artışlarını genel ekonomik durumla doğru orantılı olarak insanların cevap verememesi. İç pazarda biz geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 25-30 civarında bir daralma bekliyoruz. Yani sezon sonu itibariyle böyle bir nokta söz konusu olacak. Her ne olursa olsun iç pazara ortalama yüzde 15-20 gibi bir pay ayırmaya çalışıyoruz. İç pazara yönelik aksiyonlarımızı devam ettirip, bu pazarı da hareketlendirmeye çalışıyoruz” dedi.