Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102886
ALTIN
148.388
DOLAR
3.5402
STERLİN
4.7506
EURO
4.1742
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

İ. Etem Özçelik, "KDV yüzde 8’de sabitlenmeli"

Mobilya ve beyaz eşya sektöründe 2017 yılının şubat ayında başlatılan ve olumlu yansımalarından dolayı ikinci bir kararla 2017 Eylül sonuna kadar uzatılan KDV indiriminde son 4 güne girildi. Modoko Başkanı Özçelik, 30 Eylül 2017’de son bulacak KDV’nin yüzde 8’de sabitlenmesinin ekonomi ve mobilya sektörü için olumlu bir karar olacağını vurguladı

İ. Etem Özçelik, "KDV yüzde 8’de sabitlenmeli"

Mobilya ve beyaz eşya sektöründe 2017 yılının şubat ayında başlatılan ve olumlu yansımalarından dolayı ikinci bir kararla 2017 Eylül sonuna kadar uzatılan KDV indiriminde son 4 güne girildi. Modoko Başkanı Özçelik, 30 Eylül 2017’de son bulacak KDV’nin yüzde 8’de sabitlenmesinin ekonomi ve mobilya sektörü için olumlu bir karar olacağını vurguladı

26 Eylül 2017 Salı 09:15
İ. Etem Özçelik, "KDV yüzde 8’de sabitlenmeli"
banner404

BU yıl şubat ayında mobilya ve beyaz eşya sektörleri için uygulanan üreticiyi ve tüketiciyi olumlu etkileyen KDV’nin yüzde 8‘e indirilmesinde son haftaya girildi.

"KDV yüzde 8’de sabitlenmeli"

Yılın ikinci ayından dokuzuncu ayına kadar KDV’nin yüzde 8’de tutulması sektöre, yüzde 25-30 civarında büyüme sağladı. Mobilya sektöründeki bu canlanmayla ilgili olarak Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, “KDV indirimi ile tüketicide artan talebe paralel gelişen üretim artışı ve istihdam ekonomiye ve sektörümüze büyük ivme kazandırdı. Sektör olarak hareketli bir dönem geçirdik. Kararın uygulandığı şubat ayından eylül ayına kadar KDV indirimi sayesinde üretimde yüzde 40 artış sağlandı” dedi. Üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldüren KDV indiriminde son 4 günün olduğunu vurgulayan Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, 30 Eylül 2017’de son bulacak KDV’nin yüzde 8’de sabitlenmesinin ekonomi ve mobilya sektörü için olumlu bir karar olacağını ifade etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mobilyaİ. Etem ÖzçelikKDV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık uyardı! Kokusundan ve logosundan tanıyın
Bakanlık uyardı! Kokusundan ve logosundan tanıyın
Yeni bir sanal para geliyor
Yeni bir sanal para geliyor
Fiyatlar yarı yarıya düştü
Fiyatlar yarı yarıya düştü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim