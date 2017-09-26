İ. Etem Özçelik, "KDV yüzde 8’de sabitlenmeli"

BU yıl şubat ayında mobilya ve beyaz eşya sektörleri için uygulanan üreticiyi ve tüketiciyi olumlu etkileyen KDV’nin yüzde 8‘e indirilmesinde son haftaya girildi.

"KDV yüzde 8’de sabitlenmeli"

Yılın ikinci ayından dokuzuncu ayına kadar KDV’nin yüzde 8’de tutulması sektöre, yüzde 25-30 civarında büyüme sağladı. Mobilya sektöründeki bu canlanmayla ilgili olarak Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, “KDV indirimi ile tüketicide artan talebe paralel gelişen üretim artışı ve istihdam ekonomiye ve sektörümüze büyük ivme kazandırdı. Sektör olarak hareketli bir dönem geçirdik. Kararın uygulandığı şubat ayından eylül ayına kadar KDV indirimi sayesinde üretimde yüzde 40 artış sağlandı” dedi. Üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldüren KDV indiriminde son 4 günün olduğunu vurgulayan Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, 30 Eylül 2017’de son bulacak KDV’nin yüzde 8’de sabitlenmesinin ekonomi ve mobilya sektörü için olumlu bir karar olacağını ifade etti.