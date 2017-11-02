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Hükümetten ucuz et müjdesi: Hangi marketlerde satılacak?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada ucuz et satışı için iki firmayla anlaşıldığı belirtildi. Hangi firmalar ucuz et satışı yapacak?

Hükümetten ucuz et müjdesi: Hangi marketlerde satılacak?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada ucuz et satışı için iki firmayla anlaşıldığı belirtildi. Hangi firmalar ucuz et satışı yapacak?

02 Kasım 2017 Perşembe 19:39
Hükümetten ucuz et müjdesi: Hangi marketlerde satılacak?
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GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğümarketlere ucuz ve uygun fiyattan et satışına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Firmalar; 81 ildeki bütün marketlerinde, Kurumumuzdan aldıkları dana karkas etlerden ürettikleri kıymayı 29 liradan ve kuşbaşını 31 liradan taze olarak satışa sunacaklardır. Bu ürünlerin şoklanmış veya don olarak satışı yapılmayacaktır'' denildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın et ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılayabilmeleri için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarımızdaki öncelikli hedefimiz, uygun fiyatlı kırmızı etin, en geniş tüketici kitlesine ulaştırılmasıdır. Bu maksatla Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılması hedeflenmiştir. Bilindiği üzere bu kapsamda iki gün önce, KDV dahil kıymayı 29,00 TL/Kg ve kuşbaşını 31,00 TL/Kg fiyatlarla Türkiye'nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere, taze dana karkas et satışı yapılacağıyla ilgili duyurumuz web sayfamızdan yayınlanmıştır.

BİM VE A101 SATACAK

Bu duyuru kapsamında dün akşam 17.00'ye kadar 8 firma Kurumumuza müracaatta bulunmuştur. Kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından bu 8 firmanın başvurusu değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde A101 ve BİM firmalarının başvurularının, belirlediğimiz kriterlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu iki firmayla sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşme gereği, bu firmalara Kurumumuzdan karkas et sevkiyat işlemlerine bugün itibariyle başlanacaktır. Bu karkas etler, firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilip en kısa sürede yarımşar kilogramlık MAP ambalajlı şekilde satışa sunulacaktır. Firmalar; 81 ildeki bütün marketlerinde, Kurumumuzdan aldıkları dana karkas etlerden ürettikleri kıymayı 29 liradan ve kuşbaşını 31 liradan taze olarak satışa sunacaklardır. Bu ürünlerin şoklanmış veya don olarak satışı yapılmayacaktır. Söz konusu marketler, sözleşme kapsamında belirtilen fiyatların ve ürünlerin dışında taze kıyma ve kuşbaşı satışı yapmayacaktır. Vatandaşlarımıza uygun fiyatlı et temin edilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık Bakanlığından
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