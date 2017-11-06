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Hükümetten önemli BES açıklaması! Devlet desteği artıyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Otomatik BES'e daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı iyileştirmek için sistemi yeniden kurguladıklarını belirtti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, otomatik BES’i daha cazip hale getirmek için yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Şimşek “Bin liralık devlet katkısını yeniden hesaplayacağız. Cayanlar 2 yıl beklemek zorunda kalmayacak” dedi

Hükümetten önemli BES açıklaması! Devlet desteği artıyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Otomatik BES'e daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı iyileştirmek için sistemi yeniden kurguladıklarını belirtti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, otomatik BES’i daha cazip hale getirmek için yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Şimşek “Bin liralık devlet katkısını yeniden hesaplayacağız. Cayanlar 2 yıl beklemek zorunda kalmayacak” dedi

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:32
Hükümetten önemli BES açıklaması! Devlet desteği artıyor
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OTOMATİK BES’te yaşanan cayma oranlarının yüksek oluşu, ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, otomatik BES’i daha cazip hale getirecek bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi. Şimşek, yapılacak iyileştirmelerle ilgili şu bilgiler verdi: “Sisteme yeniden giriş yapmak isteyen katılımcılar için başlangıçtaki bin liralık devlet katkısını yeniden hesaplayacağız. Sisteme yeniden girişte 2 yıl beklenmesi zorunlu olmadan, sistemden cayan vatandaşlarımızın daha cazip hale getirilecek tüm haklardan faydalanabilmesinin önünü açacağız. Mevcut uygulamada 2 ay olan cayma dönemi süresini de 6 aya kadar uzatmayı düşünüyoruz. Bu sürede yine anapara koruma garantisi sunulacak. Taahhüt edilen devlet katkısının nemalandırılmasına ilişkin süreç ve düzenlemeler katılımcıların lehine olacak şekilde yeniden düzenlenecek ve bu hususlarda iyileştirmeler yapılacaktır.”

1.4 MİLYARLIK FON OLUŞTU

Sistemde, devletin başlangıçta sunduğu bin liralık katkı, katkı payına karşılık yüzde 25’lik ödeme, sistemden emeklilik hakkı kullanıldığında yıllık gelir sigortasını seçen katılımcılara yüzde 5 devlet katkısı ve vergi teşviki gibi cömert desteklerin olduğuna işaret eden Şimşek, daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı daha iyi hale getirmek için sistemi yeniden kurguladıklarını söyledi. Mehmet Şimşek, bu yılın başından itibaren uygulanmaya başlanan bireysel emekliliğe otomatik katılım sisteminde, 27 Ekim itibarıyla 3 milyon 371 bin 203 çalışanın bulunduğunu bildirdi. Toplam fon büyüklüğünün 1,4 milyar liraya ulaştığı sistemde, bu büyüklüğün yüzde 63’ünün faizsiz, yüzde 37’sinin faizli fonlarda değerlendirildiğine işaret eden Şimşek, sistemden ayrılma oranının ise yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyledi.

ARTIK DAHA CAZİP HALE GELİYOR

Cayma oranlarındaki artışta sistemin tanıtımının yeteri kadar yapılamaması, kamuoyunda sistemle ilgili oluşan negatif algılar, çalışanların cayma döneminden sonra sistemden çıkış yapamayacaklarını düşünmesinin etkili olduğunu anlatan Şimşek, sistemden ayrılan çalışanların büyük bir kısmının da halihazırda bir Bireysel emeklilik sözleşmesinin bulunduğuna dikkati çekti. Şimşek, “Cayma oranları beklentimizin üzerinde gerçekleşse de çalışanların yarısının sistemde kalarak, 14 yıldır yürürlükte bulunan BES’teki katılımcı sayısının yarısına bir seneden kısa sürede ulaşılması başarıdır” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekOtomatik BESBeş
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