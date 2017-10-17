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Hükümetten öğrenciye müjde

2018 yılı bütçesinde en büyük pay 134 milyar lira ile eğitime ayrıldı. Böylece bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız

Hükümetten öğrenciye müjde

2018 yılı bütçesinde en büyük pay 134 milyar lira ile eğitime ayrıldı. Böylece bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız

17 Ekim 2017 Salı 08:16
Hükümetten öğrenciye müjde
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ÖĞRENCİYE DEV KAYNAK: 2 milyon öğrencinin faydalanacağı burs ve öğretim kredisi için 11.2 milyar, 1.4 milyon öğrencinin taşımalı eğitim ve yemek yardım programına 3.4 milyar, özel okullara giden 335 bin öğrenciye 1.5 milyar, pansiyonlarda barınan 341 bin öğrenci için 1.1 milyar, 18 milyon öğrencinin ücretsiz ders kitabı için 600 milyon, takviye kursları için 1.6 milyar, 380 bin engellinin eğitim hizmeti için 2.6 milyar lira kaynak koyduk.
 
BURSLAR ARTIYOR:  Yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarını 2018'de 425 liradan 470 liraya çıkarıyoruz.
 
GELİRLER 696.9 MİLYAR OLACAK: Gelecek yıl bütçe giderleri 762.8 milyar lira, bütçe gelirleri 696.8 milyar lira, vergi gelirleri 599.4 milyar lira, bütçe açığı 65.9 milyar lira öngörüldü.
 
YATIRIMA 85 MİLYARLIK ÖDENEK: Geçen yıla göre yatırım ödenekleri yüzde 10 artırılarak 85 milyar liraya çıkarıldı. Yatırım harcamalarının bütçedeki payı yüzde 11.2'ye ulaştı.
 
KAMUDAN 141 MİLYARLIK YATIRIM: Kamu gelecek yıl toplam 141 milyar lira yatırım harcaması yapacak. Büyümeye destek verecek. Kamu yatırımlarında en yüksek payı 25.5 milyar lirayla ulaştırma aldı. Eğitim yatırımlarına 14.3 milyar, tarıma 10.1 milyar, sağlık için de 8.5 milyar lira tahsis edildi.

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Anahtar Kelimeler:
HükümetBütçeöğrenci
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