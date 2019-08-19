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Hükümetten memura yeni zam teklifi

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın'la görüşen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.

EKONOMİ 19.08.2019, 07:31 Melike Temir
Hükümetten memura yeni zam teklifi
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AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini iletmek için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini iletmek için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile Bakanlıkta görüştü.

YENİ ZAM TEKLİFİ

Görüşmede hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.

ESKİ ZAM TEKLİFİ

 Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet, 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

#ali yalçın #Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı #Zehra selçuk #hükümet #memur
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