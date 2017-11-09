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Hükümetten ikinci et hamlesi

Ucuz et için harekete geçen bakanlık, üreticiyi desteklemek için de düğmeye bastı. Et ve Süt Kurumu, etin yerli üreticiden alış fiyatını yükseltti. Düve alımına da hibe verilecek

Hükümetten ikinci et hamlesi

Ucuz et için harekete geçen bakanlık, üreticiyi desteklemek için de düğmeye bastı. Et ve Süt Kurumu, etin yerli üreticiden alış fiyatını yükseltti. Düve alımına da hibe verilecek

09 Kasım 2017 Perşembe 21:00
Hükümetten ikinci et hamlesi
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VATANDAŞIN eti ucuza yemesi için önemli bir proje başlatan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üreticiyi de korumak için ikinci bir adım attı. Üreticinin mağdur olmaması için ucuz et projesinin ikinci aşamasını devreye sokan  Et ve Süt Kurumu (ESK) etin, yerli üreticiden alış fiyatını 25 liraya yükseltti. ESK 25 liradan alım fiyatı için canlı hayvanda yüzde 57 randıman şartı koydu.
DÜVE ALIMINA YÜZDE 30 HİBE
Bakanlık önümüzdeki dönemde yerli besi yapan işletmeleri desteklemek için de çalışma başlattı. Hayvanların erkenden kesilmemesi için tedbirler alınacak. Özellikle 30 ilde et üretimine yönelik düve alımına yüzde 30 hibe verilecek. Bakanlık buzağı desteklemesi için 200-750 liralık ödeme öngörürken, damızlık hayvan üretim merkezlerinin sayısı da artırılacak. Ayrıca 40 ilde koç-teke üretim merkezi faaliyete geçirilecek. Bakanlık, yerli üreticiyi korumak için kesimlik hayvanda et verimliliğine de bakacak. ESK bir hayvanın toplam ağırlığının yüzde 57'si kadar asgari karkas et sağlaması halinde 25 liradan alım yapacak. Bu uygulama besicilerin hayvanlarını sağlıklı bir şekilde besleyerek, bölgelere uygun 'etçi ırklar' yetiştirmesini teşvik edecek.
ESK ETLERİ HAFTA SONU TÜM İLLERDE
ESK temini ile iki markette satışa sunulan "ucuz etler" bu hafta sonundan itibaren tüm Türkiye çapında ulaşılabilir olacak. 81 ilde şubesi bulunan ve kendi satış noktalarının tamamında satış yapmayı taahhüt eden A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalandı. Vatandaşlar, kıymanın 29 lira, kuşbaşının kilogramının 31 liradan satışını olumlu karşıladı. A101 Üst Yöneticisi Erhan Bostan, ürünlerin 7 binin üzerinde şubede satılacağını söyledi.
‘KOYUN ETİ TÜKETİMİ ARTARSA FİYAT DÜŞER’
Ucuz et sistemine giremedikleri için rekabette zorlandıklarını dile getiren kasaplar, Bakan Eşref Fakıbaba ile bir araya geldi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, en önemli gündemin ithalat olduğunu belirterek, "Bir kilo etin yarısı yurtdışına döviz olarak gidiyor. Bunun çözülmesi için en güçlü olduğumuz hayvan varlıklarından koyunun ön plana getirilmesi gerekiyor. Bakan da destek verdi" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
HükümetEt Ve Süt Kurumu
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