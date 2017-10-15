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Hükümetten gençlere bedava sağlık müjdesi! Primleri devlet ödeyecek

Liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençler, 18 yaşından sonra GSS primi ödemek zorunda kalıyordu. Yeni düzenlemeye göre, gençlerin sağlık harcamalarını 2 yıl boyunca devlet ödeyecek

Hükümetten gençlere bedava sağlık müjdesi! Primleri devlet ödeyecek

Liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençler, 18 yaşından sonra GSS primi ödemek zorunda kalıyordu. Yeni düzenlemeye göre, gençlerin sağlık harcamalarını 2 yıl boyunca devlet ödeyecek

15 Ekim 2017 Pazar 09:00
Hükümetten gençlere bedava sağlık müjdesi! Primleri devlet ödeyecek
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2012'den bu yana hayatımızda olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi özellikle gençleri etkiliyor. Çünkü, sisteme göre 18 yaşını doldurup öğrenci olmayan herkes eğer çalışmıyorsa GSS primi ödemek zorunda. Bu primi ödeyip ödemeyeceği de yaşadığı eve giren gelire göre belirleniyor. Eğer eve giren kişi başı gelir asgari ücretin üçte birinden az ise primleri devlet ödüyor. Fazla ise bu kez herkes kendi primini ödüyor.

ANNE-BABANIN GELİRİ PRİMİ ETKİLİYORDU

Gençler yaşadıkları eve giren anne-babalarının maaşları yüksek ise prim borcuna muhatap oluyor. Eskiden bu primler üç ayrı kategoride belirleniyor ve 300 TL'yi geçiyordu. Ödenmediği takdirde de yüklü borçlar ortaya çıkıyordu. Yapılan düzenleme ile bu 53.32 liraya kadar düşürüldü. Ardından toplam borçlar bu rakama güncellenip büyük kısmı silindi.

2 YIL SÜRE VAR

Burada asıl sorunu liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençler ile üniversiteden mezun olup bir iş bulamayanlar yaşıyordu. Çünkü okul hayatı devam etmediği için gelir testine girmeleri ve prim ödemeleri gerekiyordu.
Bu gençler için çıkartılan düzenleme ile büyük bir kolaylık da hayatımıza girmiş oldu. Hükümet bu gençlerin mezun olduktan sonra iki yıl boyunca sağlık primlerini devletin karşılaması konusunu hüküm altına aldı.
YAŞ ŞARTINA DİKKAT

Burada iki yıllık sağlık hizmetinden yararlanabilmek için belli bir yaşı da geçmemek gerekiyor. Lise mezunlarının yaş sınırı 20, üniversite mezunlarında ise 25. Bu yaşın altında olduğu sürece gençler sağlıktan ücretsiz yararlanabilecek. Durumunuz bu şartlara uyuyor ancak yine de GSS prim borcu çıkartılıyorsa hemen en yakın SGK'ya gidip güncelleme yaptırın.

KILIK-KIYAFET DEĞİŞİYOR

12 Eylül darbesinin son kalıntılarından olan memurların kılık-kıyafetini düzenleyen çağdışı yönetmeliğe neşter geliyor. Yönetmelikle ilgili değişiklik tasarısının Başbakanlık'a gittiğini bu köşeden, "Memur kravatı atıyor" başlıklı yazımızda duyurmuş, yeni yönetmeliğin detaylarını anlatmıştık. Konu son toplu sözleşme görüşmelerinde de masaya getirildi. Memurlardan da çok fazla talep bize ulaşıyor. Yeni Türkiye'de darbe yönetmeliğine de yer olmadığını düşünüyoruz

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

25.10.1989 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım. 2 yıl sonra ayrıldım. Şimdi tekrar çalışıyorum. 1967 doğumluyum. İsmet SUCU

25 yıl, 51 yaş ve 5450 gün şartlarınız var. Yılınız tamam. Prim ve yaş dolunca emekli olursunuz.

11.10.1975 doğumluyum. 01.10.1995 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. 6 bin gün primim var. Sabiha EGE

20 yıl, 52 yaş ve 5825 gün şartlarınız var. Prim ve yıl tamam. 11.10.2027 tarihinde emekli olursunuz.

19.12.1991'de sigortalı oldum. Halen çalışıyorum. 8 bin günü geçtim. 1969 doğumluyum. Erhan ATİK

25 yıl, 53 yaş ve 5600 gün şartlarınız var. Yılınız ve priminiz tamam. 2022 doğum gününüzde emekli olursunuz.

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Anahtar Kelimeler:
ANNE-BABANIN GELİRİ PRİMİ ETKİLİYOR MUYaş şartıKILIK-KIYAFETNE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
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