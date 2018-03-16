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Hükümetten flaş yerli otomobil açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sıçrama projelerini açıkladı. Özlü, “5 yeni petrokimya bölgesiyle 150 milyar dolar ciro hedefliyoruz. Yerli otonun CEO’su Türk olacak" dedi.

Hükümetten flaş yerli otomobil açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sıçrama projelerini açıkladı. Özlü, “5 yeni petrokimya bölgesiyle 150 milyar dolar ciro hedefliyoruz. Yerli otonun CEO’su Türk olacak" dedi.

16 Mart 2018 Cuma 15:25
Hükümetten flaş yerli otomobil açıklaması
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BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 5 yeni petrokimya bölgesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "150 milyar dolar ciro hedefliyoruz" dedi. Petrol üretmeyen Singapur'un Jurong Adası'nda kurduğu dev petrokimya tesisi ile yılda 66 milyar dolar ciro yaptığını vurgulayan Özlü, "Türkiye'nin sıçrama yapmasını istiyoruz. Türkiye'nin sıçrama yapabileceği tek alan sanayi ve teknoloji. Başka nasıl sıçrama yapacağız?" diye konuştu.

TESİSLERDEN BİRİ CEYHAN'DA OLACAK

Tesislerden birini Ceyhan'da düşündüklerini de kaydeden Özlü şunları söyledi: "Bin 341 hektar orası. 21 hektar kaldı sorunlu. Petrokimya kümelenmesi için çok uygun. Bir yer daha var. Kuzey İzmir. Bergama tarafına doğru bir alan bulmaya çalışıyoruz. Bandırma-Çanakkale arasında bu işi yapmak isteyen girişimciler de var. Bu petrokimya kümelenmesini çok önemsiyoruz... Singapurlular gibi denizi dolduracağız. Batı Karadeniz'de Filyos endüstri bölgesi. Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz ile birlikte toplam 5 bölge. 10 yılda bunu yapabilirsek, 150 milyar dolar bir ciro hedefliyoruz."

Habertürk'ün haberine göre Bakan Özlü, petrol üretmeyen Singapur'un Jurong Adası'nda kurduğu dev petrokimya tesisi ile yılda 66 milyar dolar ciro yaptığına dikkat çekerek "Türkiye'nin sıçrama yapmasını istiyoruz" dedi.

YERLİ CEO'YA MARTTA KARAR VERİLECEK

Yerli otomobilde CEO'nun 'kesinlikle' Türk olacağını kaydeden Özlü, "Bu arkadaşımızın küresel pazarları çok iyi bilmesi lazım. Küresel bir başarı hedefliyoruz. Ama şartımız Türk olsun. 15 aday bulduk. 3 isim kaldı. Onlarla görüştük. Martta CEO konusunda karar verilecek. Nisanda da şirketi kuracağız" diye konuştu.

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