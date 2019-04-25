Hükümetten et fiyatlarındaki artışı önlemek için yeni önlem

ET piyasasının düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, ihtiyaç duyulması halinde et fiyatlarındaki dalgalanmayı önlemek amacıyla ESK tarafından yapılacak alım satımlardaki fiyat farkı için 2019’da tarımsal destekleme bütçesinden 150 milyon TL’ye kadar destekleme yapılacak. Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak Ziraat Bankası’na hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın yüzde 0.2’si komisyon olarak ayrıca ödenecek. Uygulamaya ilişkin esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğle belirlenecek. Karar 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.