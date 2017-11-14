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Hükümetten aldığı destekle fabrika kuruyor, para basacak

Uzun zamandır ortalıklarda görünmeyen Berdan Mardini, hükümetin istihdam desteği ile memleketinde gül yağı fabrikası kurup paraya para demeyecek

Hükümetten aldığı destekle fabrika kuruyor, para basacak

Uzun zamandır ortalıklarda görünmeyen Berdan Mardini, hükümetin istihdam desteği ile memleketinde gül yağı fabrikası kurup paraya para demeyecek

14 Kasım 2017 Salı 09:30
Hükümetten aldığı destekle fabrika kuruyor, para basacak
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HÜKÜMETİN Cazibe Merkezleri adı altında başlattığı istihdam yaratmadaki destekten yola çıkan  Berdan Mardini, memleketi  Mardin'de gül yağı fabrikası kuruyor.

"2018 YAZINDA İLK HASATIMIZI ALACAĞIZ"

Isparta'dan getirttiği gülleri 300 dönümlük araziye diktiklerini belirten Mardini, şöyle konuştu: "Şu an 300 dönümün 200 dönümüne gül diktik. 100 dönümüne de bu yıl ekiyoruz. Hedefimiz bin dönüm.  Mardin'in güzelliklerini turistlere tanıtmak istiyoruz. Fabrikamızın yapımını 2018 yazında bitirmeyi ve güllerimizden ilk hasatımızı da aynı yaz almayı hedefliyoruz. En büyük hedefim ise memleketimde yetiştirdiğim güllerin yağından ürettiğim kokuyu dünya markası haline getirmek."

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IspartaBerdan MardiniMagazin
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