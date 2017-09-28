Hükümet, yaz saati tartışmasına son noktayı koydu

ENERJİ Verimliliği Ödül Töreni'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaz saati ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Albayrak, "Danıştay'ın dünkü kararı açıkçası esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi yok. Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada bir problem yok." dedi.

"AYNI İSTİKAMETTE DEVAM EDECEĞİZ"

2018'in başında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarımız açıklayacağız. 2018 yılı verimlilik yılı olacak. Önümüze çıkan her türlü engeli aşmak için çalışacağız. Amacımız bu milletin emanetini en yukarı taşımak. Bir müjde vereyim. Madenle ilgili sürecin sonuna geldik. Yaz saati uygulamasıyla alakalı aynı istikamette devam edeceğiz. Kararın Esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Usul ile ilgili düzenlemeyi yapıp devam edecek aynı. Bu süreç devam edecek."

BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ: AYNEN DEVAM ETMESİNDEN YANAYIZ

Danıştay'ın verdiği karar önemli. Yürütmeyi durdurma kararını verdiği için yürütme durmuş olacak. Hükümet olarak biz yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız. Bu noktada da önümüzdeki günlerde gerekli adım atılacaktır. Büyük bir ihtimalle KHK'ya bu konuda bir düzenleme koymak suretiyle süreç dolmadan önce gerekli yasal değişiklik yapılacaktır. Yaz saati uygulaması herhangi bir değişiklik olmadan uygulanmaya devam edecektir."