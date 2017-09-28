Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.268
DOLAR
3.5595
STERLİN
4.7830
EURO
4.1945
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
banner468

Hükümet, yaz saati tartışmasına son noktayı koydu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yaz saati uygulamasında aynı istikamette devam edeceğiz." diyerek tartışmalara noktayı koydu

Hükümet, yaz saati tartışmasına son noktayı koydu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yaz saati uygulamasında aynı istikamette devam edeceğiz." diyerek tartışmalara noktayı koydu

28 Eylül 2017 Perşembe 15:46
Hükümet, yaz saati tartışmasına son noktayı koydu
banner404

ENERJİ Verimliliği Ödül Töreni'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Berat Albayrak, yaz saati ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Albayrak, "Danıştay'ın dünkü kararı açıkçası esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi yok. Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada bir problem yok." dedi.

"AYNI İSTİKAMETTE DEVAM EDECEĞİZ"

2018'in başında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarımız açıklayacağız. 2018 yılı verimlilik yılı olacak. Önümüze çıkan her türlü engeli aşmak için çalışacağız. Amacımız bu milletin emanetini en yukarı taşımak. Bir müjde vereyim. Madenle ilgili sürecin sonuna geldik. Yaz saati uygulamasıyla alakalı aynı istikamette devam edeceğiz. Kararın Esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Usul ile ilgili düzenlemeyi yapıp devam edecek aynı. Bu süreç devam edecek."

BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ: AYNEN DEVAM ETMESİNDEN YANAYIZ
Danıştay'ın verdiği karar önemli. Yürütmeyi durdurma kararını verdiği için yürütme durmuş olacak.  Hükümet olarak biz yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız. Bu noktada da önümüzdeki günlerde gerekli adım atılacaktır. Büyük bir ihtimalle KHK'ya bu konuda bir düzenleme koymak suretiyle süreç dolmadan önce gerekli yasal değişiklik yapılacaktır. Yaz saati uygulaması herhangi bir değişiklik olmadan uygulanmaya devam edecektir."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
hükümet yaz saati tartışmasına son noktayı koydu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Camiler huzur mekanı'
'Camiler huzur mekanı'
Gazipaşa'da 350 ton kömür dağıtılacak
Gazipaşa'da 350 ton kömür dağıtılacak
Bakandan vergi açıklaması
Bakandan vergi açıklaması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim