Hükümet noktayı koydu! Trafik sigortasında tavan fiyat sürecek mi?

SİGORTA şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettiklerini belirten Şimşek, "Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yıl başında yüzde 5 artış olacak" dedi.

"PRİM TUTARINA UYGULANAN YÜZDE 1,5'LİK AYLIK ARTIŞ DEĞİŞMEYECEK"

Şimşek, "Ancak mevcut uygulamada azami prim tutarlarına uygulanan yüzde 1,5'lik aylık artışlarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Bu şekilde vatandaşlarımızın yanı sıra sigorta sektörünün de zarar etmeyeceği orta yol bulunmuş olacak" ifadelerini kullandı.