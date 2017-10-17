Hükümet kesenin ağzını açtı! 80 milyon vatandaşa müjde üstüne müjde

HÜKÜMET, 2018 bütçesinde vatandaşa hizmete, reel sektörü güçlendirmeye, gençlerin önünü açmaya, yatırımlara ivme katmaya ve sosyal hedeflere odaklandı. Yaklaşık 3 milyon aileye 50.8 milyar liralık sosyal destek ayrılacak. Emekliler için de kesenin ağzı açılacak. 2018 Yılı Bütçe Tasarısı'na göre; emeklilere bu yıl yapılan maaş ödemesi tutarının 209.6 milyar lira olması beklenirken, bu tutarın zamlara bağlı olarak 235.1 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Emekli aylıklarının sosyal güvenlik bütçesi içindeki payı da bu yılki yüzde 67.3'lük seviyesinden yüzde 67.9'a çıkacak.

Bakan Ağbal, bütçe tasarısının detayları hakkında da şu bilgileri verdi:

- GELİRLER 696.9 MİLYAR OLACAK: Gelecek yıl bütçe giderleri 762.8 milyar lira, bütçe gelirleri 696.8 milyar lira, vergi gelirleri 599.4 milyar lira, bütçe açığı 65.9 milyar lira öngörüldü.

- YATIRIMA 85 MİLYARLIK ÖDENEK: Geçen yıla göre yatırım ödenekleri yüzde 10 artırılarak 85 milyar liraya çıkarıldı. Yatırım harcamalarının bütçedeki payı yüzde 11.2'ye ulaştı.

- KAMUDAN 141 MİLYARLIK YATIRIM: Kamu gelecek yıl toplam 141 milyar lira yatırım harcaması yapacak. Büyümeye destek verecek. Kamu yatırımlarında en yüksek payı 25.5 milyar lirayla ulaştırma aldı. Eğitim yatırımlarına 14.3 milyar, tarıma 10.1 milyar, sağlık için de 8.5 milyar lira tahsis edildi.

TAŞERONA KADRO EKK'YA GELİYOR

Bakan Ağbal, kamuda görev yapan yaklaşık 815 taşeron işçiye kadro ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Taşeron konusunu Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) bir daha konuşacaklarını belirten Ağbal, şöyle devam etti: "Çalışma Bakanlığı ile çalışmalarımızı beraber ele alacağız. EKK taşeron ile ilgili bir çerçeve oluşturacak. Bu çerçeveyi Bakanlar Kurulu'na taşıyacağız. Hükümet olarak oturacağız, karar vereceğiz. Taşeronun kamuya alınması 'aldım' demekle olmuyor. Kapsam, istihdam statüsü ne olacak, geçiş süreci düzenlemeleri ne olacak? Buradaki taşeron firmaların durumları ne olacak? Çalışma Bakanlığı ile farklı alternatifleri masaya getireceğiz. Bir taraftan çalışanlarımızın kamuya geçişinin en uygun koşullarını oluştururken, bir taraftan da kamu maliyesi ve kamu hizmet sunumu açısından da bu sistemin en elverişli olmasının yolunu açacağız. Farklı kurumlarda farklı statüler, farklı çözümler var."

3 MİLYON AİLEYE 50.8 MİLYAR TL

- EMEKLİ OLAMAYANA, YAŞLIYA, ENGELLİYE MAAŞ: Sosyal yardım programlarını artırdık, çeşitlendirdik. 2018'de merkezi yönetim bütçesinden sosyal harcamalara 50.8 milyar lira doğrudan doğruya sosyal devlet uygulamaları kapsamında kaynak ayırdık. Ödeme gücü olmayanların prim giderleri için 8.2 milyar, evde bakım desteği için 6.4 milyar, 65 yaş üstü ve engelli aylıkları için 5.9 milyar, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 900 milyon, koruyucu aile ödemeleri için 100 milyon lira ödenek tahsis edilecek.

- SAĞLIK YATIRIMLARI ARTIYOR: Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için 127 milyar lira kaynak ayrıldı. Sağlık harcamalarının bütçedeki payı yüzde 17'ye çıkarken, özel sektörün bu alandaki yatırımları desteklenecek.

KOBİ'YE, ESNAFA ÇİFTÇİYE DESTEK

- KOSGEB'E 1.7 MİLYAR LİRA: KOSGEB bütçesini 2018'de yüzde 60 artırarak 1.7 milyar liraya çıkardık. 2018'de Halkbank aracılığıyla kullandırılacak esnaf kredileri için faiz desteği olarak 1.5 milyar lira kaynak aktaracağız. Bu faiz desteklerinden 2018 yılı itibarıyla 450 bin esnafımız yararlanmış olacak. Ziraat Bankası üzerinden tarım ve hayvancılık işletmelerinin finanse edilmesi için de 2.6 milyar liralık kaynak ayırdık. Toplam 826 bin çiftçi yaklaşık 40 milyar lirayı aşan kredi stokunu kullanmış olacak.

- REEL SEKTÖRE 37 MİLYAR LİRA NAKİT: Reel sektöre doğrudan nakit destek olarak 37 milyar lira kaynak kullandırılacak. Cazibe Merkezleri Programı'na da bütçeden 2 milyar lira kaynak ayıracağız.

LÜKS OTO ALAN VERGİ ÖDER

2018'de ilk defa trafiğe çıkacak araçlar için yeni bir vergi sistemi getirdiklerini dile getiren Ağbal, "Vergi adaletini güçlendiren, ödeme ilkesini hayata geçiren yeni bir vergi sistemine geçiyoruz. 2 milyon liranın üzerinde Ferrari alıyorsanız, 6 bin liralık ilave vergiyi de vereceksiniz" dedi. Ağbal, kurumlar vergisinin artırılmasına ilişkin de "Bu, 3 yıllık dönemi kapsayan geçici bir madde. Mali alanımız olduğu anda o vergi artışından vazgeçeceğiz" diye konuştu.