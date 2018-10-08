Hükümet harekete geçti! 2 bin dolar maaş verilecek

Hükümetin 1.5 milyon kişiyi işe yerleştirerek rekora imza attığı istihdam seferberliği ülke sınırlarını aştı

Hükümet harekete geçti! 2 bin dolar maaş verilecek
banner404

YIL sonu gelmeden yaklaşık 1 milyon kişinin işe girmesine aracılık eden Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak.

İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Kuveyt, S. Arabistan, Libya, Irak yer alıyor.

İş başvurusu için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Almanya makine ve bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik personeli, Avusturya mühendis, elektrikçi, makineci, çini döşemeci, hasta bakıcı, kaynakçı, talep ediyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dolar ve Euro ne kadar? Dolarda son durum
Dolar ve Euro ne kadar? Dolarda son durum
  1. EKONOMİ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479