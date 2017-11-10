Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110246
ALTIN
159.990
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.0868
EURO
4.5015
Motor ustasından çarpıcı buluş
Motor ustasından çarpıcı buluş
Cilt kanserini teşhis eden ucuz cihaza ödül
Cilt kanserini teşhis eden ucuz...
10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
banner468

Hükümet et ithalatını azaltmak için harekete geçti! İşte teşvikler

Et ithalatındaki artış hükümeti harekete geçirdi. Küçük işletmelere sıfır faizle kredi verilecek. Eğer ahır yoksa ahırı da devlet yapacak. Hayvan sayısı artacak, ithalat azalacak

Hükümet et ithalatını azaltmak için harekete geçti! İşte teşvikler

Et ithalatındaki artış hükümeti harekete geçirdi. Küçük işletmelere sıfır faizle kredi verilecek. Eğer ahır yoksa ahırı da devlet yapacak. Hayvan sayısı artacak, ithalat azalacak

10 Kasım 2017 Cuma 09:10
Hükümet et ithalatını azaltmak için harekete geçti! İşte teşvikler
banner404

TÜRKİYE, 3 Temmuz 2016-20 Temmuz 2017 aralığında, 1 yılda 41 bin ton karkas et ithal etti. Buna karşılık 20 Temmuz-31 Ekim 2017 aralığındaki 4 aylık süreçte ithal edilen karkas et miktarı 33 bin tonu geçti. Bir yıl ile 4 aylık süreç karşılaştırıldığında hızla artan kırmızı et ihtiyacı üzerine  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı  Ak Parti grup toplantısında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Ahmet Eşref Fakıbaba, yeni bir proje açıkladı. 'Ucuz et' projesiyle kamuoyu gündeminde olan bakanlık, 81 ildeki 'küçük aile işletmelerine', destek verecek.

AİLE İŞLETMELERİNE DESTEK VERİLECEK

Bakan Fakıbaba sunumda, üretimin artırılması, küçük aile işletmelerinin rehabilite edilmesi kapsamında yapılacak destekleri açıkladı. 3 Temmuz 2016-20 Temmuz 2017 arasında 500 bin büyükbaş ile 41 bin ton et ithal edildi. 20 Temmuz-31 Ekim 2017 arasında ise 150 bin büyükbaş ile 33 bin ton et ithalatı yapıldı. Artan kırmızı et talebinin karşılanması amacıyla aile işletmelerine destek verilmesi planlandı. Bakanlığın artan et ihtiyacı üzerine yapacağı yeni çalışmaları arasında, "besili hayvan ithal etmek, hayvan hastalıkları ile etkin mücadele ederek hayvan ve buzağı ölümlerini azaltmak, küçük aile işletmelerini teşvik kapsamına almak, genç çiftçi uygulamasına devam etmek" yer alacak. 'Küçük aile işletmelerine destek' başlığındaki projede öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

SIFIR FAİZLİ KREDİ VERİLECEK

Desteğin finansmanı için, 'sıfır faizli kredi' veye ' Ziraat Bankası'nın düşük faizli kredileri' düşünülüyor. Aile işletmelerinin destekten yararlanabilmesi için, damızlık sığırların kaba yem ihtiyaçlarını kendilerinin temin etmesi gerekecek. TÜRKVET'e kayıtlı olacak işletmenin fiziki altyapısına, dağıtılacak hayvanların gelişmesine ve bakımına uygun barınma yerlerinin bulunup bulunmadığına bakılacak. Eğer uygun ahır yoksa, bakanlık ahır yapımını da üstlenebilecek.

3 YILDA SÜRÜ OLUŞACAK

- Proje, 3 yıl sürdürülecek. Damızlık yetiştiriciliği yapan 25 bin işletmede uygulanacak.

- İşletmeye, 5 büyükbaş, 30 küçükbaş hayvan verilecek. 3 yıl sonunda her aile işletmesinde ya 15'er başlık büyükbaş ya da 75'er başlık küçükbaş sürüler oluşturulması hedeflenecek.

- Projenin amacı; et talebini karşılamak, damızlık üretimini artırmak, hastalıklarla etkin mücadele, meraları rasyonel kullanmak, yem bitkisi üretimini teşvik ve ihracat bazlı büyümek olarak belirlendi.

Kadın çiftçilere destek

- Damızlık, besilik hayvan alımı ile yemin temini TİGEM, ESK, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yapılacak.

- Sözleşmeli işletmelerin, besi sonunda hayvan kesimleri ESK tarafından yapılacak.

- ESK, üreticiye kazanç sağlayabileceği fiyattan alım garantisi verecek. Hayvanlar TARSİM'E sigorta ettirilecek.

- İşletme sahibi kadın ise,  SGK kapsamına alınması konusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile karara bağlanacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref FakıbabaAK PartiRecep Tayyip ErdoğanTürkiyeEKONOMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekonomiye güçlü desteğe devam
Ekonomiye güçlü desteğe devam
GZP içte dışta büyüdü
GZP içte dışta büyüdü
'İşçi maaşlarında olumlu sinyal var'
'İşçi maaşlarında olumlu sinyal var'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim