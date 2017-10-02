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Hükümet açıkladı: MTV zammı aşağı çekilecek

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MTV zammı konusunda yapılan değerlendirme sonrasında rakamın aşağı çekilmesi kararına varıldığını söyledi. Bozdağ, 'Yüzde 40'tan aşağı çekilecek' dedi

Hükümet açıkladı: MTV zammı aşağı çekilecek

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MTV zammı konusunda yapılan değerlendirme sonrasında rakamın aşağı çekilmesi kararına varıldığını söyledi. Bozdağ, 'Yüzde 40'tan aşağı çekilecek' dedi

02 Ekim 2017 Pazartesi 20:18
Hükümet açıkladı: MTV zammı aşağı çekilecek
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BAKANLAR Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MTV zammı konusunda yapılan değerlendirme sonrasında rakamın aşağı çekilmesi kararına varıldığını söyledi. Bozdağ, 'Yüzde 40'tan aşağı çekilecek' dedi

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Bakanlar Kurulu
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