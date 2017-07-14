Hububatta yüksek rekolte bekleniyor

TÜRKİYE'NİN önemli hububat üretim merkezlerinden Kırşehir'de, sulu alanlarda dekar başına 600 kilograma kadar verim beklendiği bildirildi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde 2,5 milyon dekar alanda arpa buğday, 300 bin dekar alanda da nohut ve baklagil ekimi yapıldığını ifade etti. Hasadın devam ettiği Kuruağıl ve Sıdıklı köylerinde incelemelerde bulunduklarını belirten Şahin, lokal bölgelerde kısmen don, dolu ve kuraklık zararları olduğunu, zarar tespit tutanaklarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderildiğini dile getirdi. Bu yıl kuru tarım yapıldığı bölgelerde dekar başına 300, sulu alanlarda ise 600 kilograma kadar verim beklediklerini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: "İlimiz Irmak Bucağı mevkisi hariç diğer yerlerde kuruda dekar başına 200-300, suluda ise 350-600 kilogram verim bekliyoruz. İlimizde bazı lokal bölgelerde don, dolu ve kuraklık zararları mevcut olup zarar-ziyan tespitleri yapılmıştır. Biçilen hububatları Toprak Mahsulleri Ofisi emanet alıyor. Biçerdöver kontrolleri il ve ilçe müdürlüklerimizce oluşturulan ekipler tarafından yapılıyor. Hasat esnasında yaşanan dane kayıplarının az olması için biçerdöverle yapılan hasadın yüzeye yakın ve uygun hızda yapılması gerekiyor. Böylece dane kaybı ve tarlada kalan sap miktarı azalacak, sapların mikroorganizmalarca parçalanması daha kolay hale gelecektir. Kuraklığın etkilediği bazı lokal bölgeler hariç il genelinde geçen seneye göre yüksek rekolte bekliyoruz." Biçer döver biçim fiyatlarının Kırşehir Ziraat Odası tarafından belirlendiğini aktaran Şahin, taban arazilerde dekar başına 9 lira, meyilli arazilerde ise 9,5 lira rayiç bedelin belirlendiğini sözlerine ekledi.