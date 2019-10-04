HP çalışan sayısını yüzde 16 azaltacak

Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticilerinden HP, işten çıkarma ve gönüllü emeklilik yoluyla çalışan sayısını 7 bin-9 bin arasında azaltacak.

İstihdamın azaltılmasının 2022 mali yılı sonuna kadar 1 milyar dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.

HP'nin 2018 yılı sonu itibariyle 55 bin çalışanı bulunuyor.