Honda'dan beklenen açıklama geldi!

TÜRKİYE’nin gündemine bomba gibi düşen Honda’nın Şekerpınar’daki fabriksını kapatacağı yönündeki haberlere yönelik Honda Motor İngiltere’den resmi açıklama geldi. Açıklamaya göre Japon otomobil üreticisi Honda'nın global üretim ağını yeniden yapılandırma planı Britanya'nın yanı sıra Türkiye'yi de kapsıyor. Ancak Türkiye’deki fabrika tamamen kapatılmayacak. Honda Türkiye’deki operasyonlarını devam ettirme niyetinde. Bunun için görüşmeler sürüyor. İngiltere North Swindon'un Muhafazakar Milletvekili Justin Tomlinson, dün İngiltere basınına yaptığı açıklamada Honda'nın İngiltere’nin yanı sıra Türkiye'deki fabrikasını da kapatacağını ve tüm Avrupa için Japonya'daki merkezinde üretim yapacağı iddiasında bulunmuştu. Tomlinson, Honda’nın İngiltere’deki fabrikayı kapatma karının Brexit ile ilgili olmadığını vurgulayarak, “Honda kararında netleşti. Honda’nın İngiltere’den çekilme kararının Brexit ile ilgisi yok. Japon otomotiv üreticisi Türkiye’deki fabrikasını da kapatacak. Çünkü markanın yeni üretim stratejisi doğrultusunda, tüm Avrupa için üretimi Japonya’daki fabrikadan sağlanacak” açıklamasını yapmıştı. Konuyla ilgili resmi açıklama az önce Honda Motor İngiltere’den geldi. Japon üreticisi Honda'nın global üretim ağını yeniden yapılandırma planlanı Britanya'nın yanı sıra Türkiye'yi de kapsıyor. Honda yaptığı açıklamada, hali hazırda yılda 38 bin adet araç üreten Honda Türkiye A.Ş.'nin hali hazırdaki Civic sedan modelinin üretimine 2021 yılında durduracağını, ancak şirketin Türkiye'deki operasyonlarını devam ettirme niyetinde olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Honda Türkiye A.Ş. bu dönemde Türk hissedarları ile yapıcı diyalog içinde olmaya devam edecek" ifadelerine de yer verildi.

ŞEKERPINAR FABRİKASI HONDA'NIN AVRUPA'DAKİ İKİNCİ BÜYÜK TESİSİ

Gebze Şekerpınar´da bulunan fabrika, Honda'nın Avrupa'daki ikinci otomobil üretim tesisi konumunda. Honda binek otomobillerinin üretim, ithalat ve pazarlaması ile Honda motosikletlerinin ithalat ve pazarlamasından sorumlu Honda Türkiye, 1992 yılında yüzde 50 - 50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kuruldu.1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 2003 tarihinden bu yana Honda Türkiye A.Ş. olarak yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yıllık üretim kapasitesi 50 bin araç olan Honda Türkiye Gebze Fabrikası’nda 770 kişi çalışıyor. Burada üretilen Civic Sedan modeli, Almanya, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Mısır ve İsrail’in de dahil olduğu 30’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bunun yanında, Accord, Jazz, CRV, Civic Sedan ve Civic 5 Kapı modelleri için yedek parça üretimi gerçekleştirilip Avrupa ve Amerika’ya ihraç ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 12:01