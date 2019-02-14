Hollanda'dan gelen turist sayısı yeniden bir milyonu geçti

TÜRKİYE Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük turizm pazarları arasında yer alan Hollanda pazarında gerilemenin durduğunu kaydederek, Türkiye'ye gelen Hollandalı turist sayısının 2018'de önceki yıla göre yüzde 27'lik artışla bir milyon 13 bine çıktığını bildirdi.

Bu ülkeden gelen turist sayısının iki yıl aradan sonra yeniden bir milyonun üzerini gördüğünü aktaran Bayındır, yükseliş trendinin devam edeceğini, Hollandalı turist sayısında bu yıl yüzde 20 artış beklediklerini vurguladı.

Bayındır, Hollanda pazarının 2013'te bir milyon 312 bin turistle rekor kırdığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Sonraki yıllarda gerileme başladı ve 2016'da 906 bine, 2017'de 799 bine kadar geriledi. Ancak 2018'de yeniden yükseliş başladı ve bir milyon barajını aştı. Bir milyonun aşılması elbette sevindirici ancak hedef önce 1 milyon 300 bine ulaşılması ve bu rakamın da aşılması olmalı. Hollandalı turistlerin ülkemizde yaptığı kişi başı harcama 850 dolar düzeyinde. Bu rakam yabancı turistlerin kişi başı yaptığı ortalama 647 dolarlık harcamanın çok üzerinde."

Bayındır, Hollanda'nın özellikle güney destinasyonları için önemli bir pazar olarak algılandığına ve tüm tanıtımların ağırlıklı olarak deniz-kum-güneş tercihlerine yönelik yapıldığına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hollandalıların özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik ilgilerinin oluştuğunu gözlemledik. Bu bölgelere yönelik bisiklet ve çoklu rota içeren seçeneklere önemli bir ilgi bulunuyor. Ancak bu talepleri karşılayacak bilgilendirici materyal eksiği ve ürün tanıtım eksikliği bulunuyor. Hollandalı turist yaz tatili konsepti dışında, önemli ölçüde aktif kültür ve tarih rotalarına ilgi gösteren bir turist profilidir. Kamping, cycling gibi aktiviteler içeren haritalar, özellikle UNESCO kültürel miras listesi detayları gibi özellikli içerik talep edilmektedir.” ifadelerini kullandı.