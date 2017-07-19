Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Hobi olarak başladı! Şimdi tüm Türkiye'ye satıyor

Kahramanmaraş’ta hobi olarak başladığı kokulu taş tozuna patent alan Yaşar Topuz, şimdi ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor

Hobi olarak başladı! Şimdi tüm Türkiye'ye satıyor

Kahramanmaraş’ta hobi olarak başladığı kokulu taş tozuna patent alan Yaşar Topuz, şimdi ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:18
Hobi olarak başladı! Şimdi tüm Türkiye'ye satıyor
banner404

KAHRAMANMARAŞ'TA hobi olarak başladığı kokulu taş tozu üretimini geliştirerek patentini de alan eski mali müşavir Yaşar Topuz, şimdi ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.Kahramanmaraş’ta yaşayan Yaşar Topuz, 10 yıl önce hobi olarak başladığı kokulu taş tozu üretiminde başarıyı yakalayınca şimdi ürünlerini Türkiye’ye pazarlıyor.Üretimini yaptığı kokulu taş tozunun patentini de alan Yaşar Topuz, siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini belirterek, “Biz yaptıktan sonra şu anda Türkiye’de on binlerce insan bu işi yapmaya başladı” dedi.Kokulu taş tozu çalışmasının göründüğü kadar basit olmadığını belirten Topuz, “Önceleri mali müşavirlik ile uğraşıyordum, 10 yıl önce hobi olarak başladığım işimde, 2008’den 2012 yılına kadar amatör olarak kendim evde ürünlerimi hobi olarak yaptım. 2012’de yaptığımız işlerin güzel olduğunu gördüm ve bir takım siparişler aldık. Şu anda büyük firmalarla çalışıyoruz ve profesyonel firma düzenine geçtik. Ama taş tozu işinde bizim bir kalitemiz var. Taş tozunu nikah şekeri üreten firmalara ilk öğreten bu işi ilk başlatan firma biziz. Çok büyük bir sektör ortaya çıktı. Şu anda yüz binleri bulan kullanım alanı var. Her sektör için talepler var, daha çok nikah şekeri, bebek şekeri ve kına malzemesi satan her şehirde firmalar var. Belki on binlerce firma bunu yapıyor, rağbet gösteriyor. Ama lisanslı patentli tek firma benim” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Kokulu Taş TozuTaş TozuKokulu Toz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılar sertifika aldı
Arıcılar sertifika aldı
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim