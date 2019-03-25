Hizmet ve inşaat sektörlerinde güven arttı

HİZMET sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %3, %3,2 ve %1,9 artarak 77,3, 74,8 ve 92,7 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,7 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında %0,1 oranında azalarak 90,7 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %3,9 azalarak 82,1 oldu. İş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri ise sırasıyla %4 ve %0,2 artarak 77 ve 112,9 değerlerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 54,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 51,8 iken, Mart ayında %4,4 oranında artarak 54,1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %1,9 ve %6,1 artarak 41,6 ve 66,6 değerlerini aldı.