Hizmet ve inşaat sektörlerinde güven arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi şubat ayında 79,5 iken, mart ayında yüzde 2,6 oranında artarak 81,6 oldu.

Hizmet ve inşaat sektörlerinde güven arttı
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HİZMET sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %3, %3,2 ve %1,9 artarak 77,3, 74,8 ve 92,7 değerlerini aldı. 

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,7 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında %0,1 oranında azalarak 90,7 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %3,9 azalarak 82,1 oldu. İş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri ise sırasıyla %4 ve %0,2 artarak 77 ve 112,9 değerlerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 54,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 51,8 iken, Mart ayında %4,4 oranında artarak 54,1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %1,9 ve %6,1 artarak 41,6 ve 66,6 değerlerini aldı.

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