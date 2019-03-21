Hizmet birleştirerek emekli olacaklar dikkat! İkramiye alamazsınız

ÇALIŞAN birçok kişi ne zaman emekli olacağını, emekli olduğunda ne kadar maaş alacağını merak ediyor. SGK'daki değişen yönetmelikler hakkında kesin bilgiye sahip olmayanların kafalarında çokça soru işareti bulunuyor. Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu köşesinde kendisine gelen soruları yanıtlıyor. Böylece aynı durumdaki birçok kişi de kendi durumları ile ilgili fikir sahibi oluyor. İşte Sarısu'nun bugün yanıtladığı sorular...

Soru: 9 Mart 1970 doğumluyum. 1994-1995 arasında 18 ay askerliğim var. 1998-2016 arası da polis memuru olarak görev yaptım. 15 Mayıs 2016’da ihraç edildim. 17 yıl 2 ay memuriyet hizmetim ve 4 yıl 3 ay 15 fiili hizmet süresi zammı olmak üzere toplam 21 yıl 5 ay 15 gün Emekli Sadığı’na tabi hizmet sürem bulunuyor.



Şimdi cezaevindeyim. Sorularım şunlar:

1) Askerliğimi borçlanmam halinde, hizmet sürem 22 yıl 11 ay 15 gün olur mu? 2) Emekli olmak için hizmet süremin 25 yıl ve 54 yaşa tabi olduğunu biliyorum. Emekli olduğumda fiili hizmet süresi zammı 54 yaştan düşecek mi? 3) Askerliğimi borçlandıktan sonra hizmet süremi 25 tam yıla tamamlamak için 2 yıl 15 gün eksiğim kalıyor. Bu doğru mu? 4) 2 yıl 15 gün prim eksiğimi cezaevinden, Bağkur’a isteğe bağlı prim ödeyerek tamamlayabilir miyim? 5) Bu şartlarda Emekli Sandığı’ndan emekli olabilir miyim?



Veli ÖZTÜRK

Cevap: 1) Askerliğinizi borçlanmanız halinde, hizmet süreniz 22 yıl 11 ay 15 gün olur. 2) Emekli Sandığı’ndan emekli olduğunuzda fiili hizmet sürenizin tamamı emekli olacağınız yaştan düşülecek. 3) Doğrudur. 4) Cezaevinden isteğe bağlı prim ödeyerek eksiğinizi tamamlayabilirsiniz. 5) 2 yıl 15 gün Bağkur’a prim ödemeniz Emekli Sandığı’ndan emekli olmanıza mani olmaz.



Ancak hizmet birleştirerek emekli olacağınızdan, emekli ikramiyesi alamazsınız. Memuriyet hizmetinizden başka sigortalılığınız olmadığından, bundan sonra herhangi bir sigortalılık statüsünde prim ödemeden 61 yaşın dolmasını beklerseniz, 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte Emekli Sandığı’ndan emekli olur ve emekli ikramiyenizi de alırsınız.



EKSİK OLAN 52 YAŞ

Soru: 1974 doğumluyum. SSK başlangıcım Aralık 1989’da oldu. 8600 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? ? Yavuz KARSLI



Cevap: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan 52 yaşınızı dolduracağınız tarihte emeklisiniz.



ANNENİZ PRİMİNİ 5400 GÜNE TAMAMLAYIP EMEKLİ OLABİLİR

Soru: 10 Nisan 1969 doğumlu annemin üstünde olan dükkânı nedeniyle 2016 yılında Bağkur girişi yapıldı. Dükkân açana kadar ev hanımıydı ve sigorta girişi hiç yapılmadı. Annem ne kadar prim ödemeli ve ne zaman emekli olabilir? ? Nurefşan ŞAHİNOĞLU



Cevap: Anneniz emekli olmak için 5400 gün prim ödeme ve 61 yaş şartlarına tabi. Ara vermeden prim ödemesi halinde, 2031’de primini 5400 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir.



EMEKLİLİK YAŞIM KAÇ?

Soru: 26 Eylül 1972 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ekim 1995. Toplam 6517 gün prim ödemem var. Sigorta başlangıç tarihinden önce 19 ay askerlik yaptım. Acaba emeklilik yaşım kaçtır? ? Aytek HAZEL



Cevap: 5750 günden fazla priminiz olduğundan budan sonra prim ödemeseniz de 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerlik sürenizin 490 gününü borçlanıp, 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.



53 YAŞINIZI DOLDURACAĞINIZ TARİHTE MÜMKÜN

Soru: 9 Şubat 1969 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1 Kasım 1993. Toplam 5600 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? ? Metin KAPTAN

Cevap: 5675 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz başlangıçtan önceyse, askerliğinizin 340 gününü borçlanıp 53 yaşınızda yani 9 Şubat 2022’de emekli olabilirsiniz.