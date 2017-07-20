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Hızlı emeklilik

BES’e otomatik katılım 3’lü devlet katkısı teşviği ile cezbederken, daha hızlı erken emekli olma imkanı da sunuyor. Yaşta 5, primde 10 yıl erken emeklilik fırsatı var

Hızlı emeklilik

BES’e otomatik katılım 3’lü devlet katkısı teşviği ile cezbederken, daha hızlı erken emekli olma imkanı da sunuyor. Yaşta 5, primde 10 yıl erken emeklilik fırsatı var

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:03
Hızlı emeklilik
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ÇALIŞANLARA ikinci emeklilik imkanı getiren Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcı sayısı büyüyor. Otomatik katılımın etkisiyle sistemdeki kişi sayısı 8.3 milyona ulaştı. BES, aynı zamanda SGK'dan emekliliğe göre daha erken emekli olma fırsatı sunuyor. Sistemde en az 10 yıl kalıp 56 yaşını dolduranlar BES'ten emekli olabiliyor. Şu anda 4A'lı (SSK) olarak çalışmaya başlayan bir erkek için SGK'dan emeklilik şartları 61 yaş ve 7 bin 200 gün (20 yıl) prim. Kadın çalışan ise 7 bin 200 gün (20 yıl) prim ödeyip 58 yaşında emekli olabiliyor. BES ise 10 yıl-56 yaş şartıyla erkekler için yaşta 5 yıl, primde 10 yıl erken emeklilik imkanı sunuyor. Kadınlarda ise yine yaşta 2, primde 10 yıl kazanılıyor..

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Bireysel Emeklilik SistemiEmekli .
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