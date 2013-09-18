'Hisseli satış yapıyoruz'

MALİYE Bakanı Mehmet Şimşek, 2B taşınmazlarından bugüne kadar 140 bin 786 adette toplam 488 milyon 980 bin metrekarelik alanın satışının gerçekleştirildiğini ve toplam 454 milyon 706 bin 878 lira gelir elde edildiğini bildirdi. Şimşek, MHP Manisa Milletvekili Sümer Oral'ın soru önergesine verdiği yanıtta, 2B taşınmazların satışı ile ilgili son durumu açıkladı. Türkiye'de toplam 590 bin 22 adette toplam 2 milyar 460 milyon 235 bin 281 metrekare yüzölçümlü 2/B taşınmazı bulunduğunu hatırlatan Şimşek, bunlardan bugüne kadar 140 bin 786 adette toplam 488 milyon 980 bin 493 metrekarelik alanın satışının gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu satıştan toplam 454 milyon 706 bin 878 lira gelir elde edildiğini kaydeden Şimşek, 2B taşınmazların satışından yaklaşık olarak 9,8 milyar gelir elde edilmesinin beklendiğini ifade etti. Elde edilen gelirin yüzde 3'ünün Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, yüzde 15,20'sinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildiğini, kalanın ise genel bütçeye gelir kaydedildiğini belirten Şimşek, şu bilgileri verdi: "Bugüne kadar 9 ilde (İstanbul, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muğla, Hatay, Bursa, Isparta) 50 civarında proje alanı belirlenmiştir. Hak sahiplerine iade işlemleri ile ilgili inceleme çalışmaları devam etmektedir. 2B taşınmazlarından tarım arazisi olarak satışı talep edilen yerlerinin yüzölçümünün 5403 sayılı kanunun 8. maddesine göre bölünemez büyüklüğün altında yüzölçümüne sahip olması halinde bu yerlerin ifrazı yapılmaksızın hisseli olarak satışları yapılabilmektedir."







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