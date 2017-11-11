Hibe desteği bekleyenlere müjde!

HİBE desteği başvurularının tarihinin henüz netleşmediği belirtilirken, TKDK tarafından başvuru tarihlerinin duyurulacağı ve bütçenin de henüz belirlenmediği kaydedildi.

Hibe düşünenler TKDK'ya...

TKDK'da yapılan açıklamada; "Pek çok alt başlıkta destekleme ödemesi gerçekleştiren kurumumuzun ilimizdeki temsilcisi olan Koordinatörlüğümüzce; nitelik ve nicelik bakımından yüksek içerikli başvuru alarak, daha fazla fon aktarımının sağlanmasına ve dolayısıyla ilimizdeki istihdam ve üretime katkısının artırılmasına yönelik yatırım yapma niyeti olan her potansiyel yatırımcının TKDK Ordu İl Koordinatörlüğüne mutlaka uğramaları önem arz etmektedir. Kurumumuz tarafından IPARD 2 programı kapsamında 3. Başvuru Çağrı İlanının duyurulması ile birlikte tüm detaylar Koordinatörlüğümüzce de ilan edilecek" denildi. Öte yandan IPARD 2 programı kapsamında tamamlanan 2. Çağrı ilanında Ordu'da 5 adet proje kabul edilmiş olup; yatırımların gerçekleşmesi durumunda 12.177.642,52 TL toplam yatırım bütçesinin 6.088.821 TL'lik kısmı destekleme ödemesi olarak yatırımcılara aktarılacağı bildirildi Haber merkezi