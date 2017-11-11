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Hibe desteği bekleyenlere müjde!

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ordu İl Koordinatörlüğü, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başlıkları altında pek çok faaliyete hibe desteği sağlayacağını açıkladı

Hibe desteği bekleyenlere müjde!

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ordu İl Koordinatörlüğü, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başlıkları altında pek çok faaliyete hibe desteği sağlayacağını açıkladı

11 Kasım 2017 Cumartesi 23:39
Hibe desteği bekleyenlere müjde!
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HİBE desteği başvurularının tarihinin henüz netleşmediği belirtilirken, TKDK tarafından başvuru tarihlerinin duyurulacağı ve bütçenin de henüz belirlenmediği kaydedildi. 

Hibe düşünenler TKDK'ya... 
TKDK'da yapılan açıklamada; "Pek çok alt başlıkta destekleme ödemesi gerçekleştiren kurumumuzun ilimizdeki temsilcisi olan Koordinatörlüğümüzce; nitelik ve nicelik bakımından yüksek içerikli başvuru alarak, daha fazla fon aktarımının sağlanmasına ve dolayısıyla ilimizdeki istihdam ve üretime katkısının artırılmasına yönelik yatırım yapma niyeti olan her potansiyel yatırımcının TKDK Ordu İl Koordinatörlüğüne mutlaka uğramaları önem arz etmektedir. Kurumumuz tarafından IPARD 2 programı kapsamında 3. Başvuru Çağrı İlanının duyurulması ile birlikte tüm detaylar Koordinatörlüğümüzce de ilan edilecek" denildi. Öte yandan IPARD 2 programı kapsamında tamamlanan 2. Çağrı ilanında  Ordu'da 5 adet proje kabul edilmiş olup; yatırımların gerçekleşmesi durumunda 12.177.642,52 TL toplam yatırım bütçesinin 6.088.821 TL'lik kısmı destekleme ödemesi olarak yatırımcılara aktarılacağı bildirildi Haber merkezi 

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HİBE DESTEĞİTarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme KurumuTkdk
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