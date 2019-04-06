Her işçiye 9 bin 420 lira

TÜRKİYE 2019 itibarıyla yeni bir istihdam seferberliğine başladı ve 2.5 milyon ilave eleman hedefi konuldu. Bu hedef için çok önemli teşvikler de sunuldu. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre

Bunlardan biri de yeni işçilerin prim ve vergileriyle birlikte maaşlarının da devlet tarafından karşılanıyor olması. Konuyla ilgili detaylar SGK'nın çıkarttığı iki genelgeyle daha da netleşti. 2019/7 ve 2019/8 numaralı genelgeler hem ücret teşviki hem de asgari ücret desteğinin nasıl uygulanacağını anlatıyor.

Destekten kimler yararlanabilir?

İşe alınacak personelin;01.02.2019 ila 30.04.2019 arasında işe alınmış olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, son üç ayda 10 günden fazla priminin yatırılmaması gerekiyor.

Hangi firmalara teşvik veriliyor?

Teşvikler özel sektör işverenlerine 2018'deki işçi sayısına ilave yeni bir işçi alınması, yeni işçinin 9 ay sürede çalıştırılması şartlarıyla veriliyor.Ayrıca işverenin prim ve belgelerini zamanında kuruma vermesi, sigortasız işçi çalıştırmaması da gerekiyor.

Destek süresi nasıl belirleniyor?

01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar hakkında, işe alındıkları ay dahil olmak üzere üç aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılacak.Örnek: 18.02.2019'da işe alınan sigortalının 28 yaşında kadın sigortalı olduğu varsayıldığında, ücret ve prim desteğinden yararlanılan üç aylık süreye ilave olarak, kalan 15 aylık süre için yalnızca prim desteğinden de yararlanılabilecek.

Ücret ve prim desteği ne kadar olacak?

Ücret desteğinden, sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67.36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılacak. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Bu durumda aylık destek net asgari ücret kadar 2.020 TL olacak.Örnek: 11.02.2019'da işe alınan sigortalı için, 2019 Şubat ayında 18 günlük bildirimde bulunulacağından, o aya ilişkin olarak 18 x 67,36 TL= 1.212,48 TL TL ücret desteği verilecek.

Toplam destek ne kadar tutacak?

Bir işçi için 3 ay boyunca 6 bin 60 lira ücret ödenecek. Prim ve vergi destekleri ile birlikte aylık destek tutarı 3 bin 140 lirayı bulacak. 3 aylık ödeme 9 bin 420 liraya çıkacak.Buna 9 aylık prim desteği ve asgari ücret ödemesi de eklendiğinde rakam 20 bin lirayı bulacak.