Her gün biraz daha eriyor! Bitcoin 4 bin dolar seviyesinin altında

KRİPTO para Bitcoin'in fiyatı Ocak ayı başlarından bu yana ilk kez 4.000 dolar seviyesini gördü ancak bu seviyede tutunamadı.Yıl başından bu yana yüzde 5 değer kazanan Bitcoin'in fiyatı dün gece 4.000 dolar seviyesinin test edilmesinin ardından şu sıralarda 3955,24 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin gibi diğer kripto paralarda da aşağı yönlü bir hareket var.

Ethereum yüzde 2,06 düşüşle 136,60 dolar ve Litecoin yüzde 4,32 kayıpla 58,28 dolar seviyesinde.